Félix Bolaños. EFE

El Gobierno central trabaja para «agilizar» las ayudas a los afectados por el granizo

Félix Bolaños afirma que el mecanismo legal para apoyar a damnificados de emergencias aprobado en el Consejo de Ministros «está listo»

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:26

Los ministerios competentes del Gobierno ya están trabajando para «agilizar» las ayudas aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes para los afectados en emergencias de protección civil en España, de las que se podrán beneficiar en la Región de Murcia los damnificados por las tormentas del pasado 24 de julio y por el incendio de la Sierra del Oro, en Abarán, el 18 de agosto, según confirmó ayer el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al ser preguntado por cuándo se van a materializar.

En declaraciones a los medios, Bolaños explicó que el Ejecutivo «ya está habilitado el mecanismo legal para agilizar y para proporcionar las ayudas a los afectados» de los incendios y las diversas catástrofes que ha sufrido España durante este mes de agosto, que tienen una cuantía que puede alcanzar hasta 15.120 euros.

Acuerdo ejecutivo

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes. «Es un acuerdo que es inmediatamente ejecutivo y por tanto ya están trabajando todos los ministerios competentes», señaló el ministro.

