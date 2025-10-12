Las generaciones 'millennials' y 'Z' desangran al PP en la Región El barómetro del Cemop destaca que los trasvases de votos hacia Vox se concentran en los electores de 18 a 28 y de 29 a 44 años

David Gómez Domingo, 12 de octubre 2025, 08:08 | Actualizado 08:28h.

Las últimas encuestas publicadas a nivel nacional y autonómico coinciden en señalar que el Partido Popular sufre en todo el país una sangría de votos en beneficio de su principal competidor en el espacio político del centro derecha, Vox.

En el caso de la Región, donde el pasado verano parecía que la única duda de cara a 2027 estaba en si Fernando López Miras alcanzaría su ansiada mayoría absoluta o se quedaría a las puertas, el panorama ha dado un vuelco de repente. Según el último barómetro del Cemop, los populares ven ahora cómo el partido de Santiago Abascal se coloca como segunda fuerza política y les pisa seriamente los talones, a solo 3,8 puntos en intención directa de voto.

37.000 votos le ha quitado Vox al PP en los dos últimos años, según el Cemop

Los investigadores de la Universidad de Murcia cifraban en unos 37.000 los votantes que, si ahora mismo se celebraran elecciones autonómicas, cambiarían la papeleta azul del PP –que eligieron en 2023– por la verde de Vox. El grueso de este trasvase de apoyos, según los autores del estudio, se produjo el pasado verano, cuando ocurrieron los sucesos de Torre Pacheco. Es el clavo ardiendo al que se agarran los populares para autoconvencerse de que el sondeo está influido por circunstancias puntuales y que, en futuras encuestas, el partido recuperará terreno.

En cualquier caso, los populares disponen de suficiente información en el barómetro, más allá de los porcentajes de estimación de voto y reparto de escaños, que les permiten diagnosticar en qué segmentos se están produciendo las fugas y orientar sus políticas para ponerles remedio.

De 18 a 44

Un análisis a fondo de los microdatos revela que el PP de la Región tiene un problema entre los votantes de la franja de edad entre los 29 y 44 años –la denominada 'generación millennials'– y, en menor medida, los de 18 a 28 años, englobados en la 'generación Z'. Un 25,5% de los encuestados que en 2023 votaron al PP señalaron en el último sondeo que tenían intención de cambiar el sentido del voto para entregárselo a Vox. De igual manera, el 85,8% de los entrevistados incluidos en esta misma franja de edad que votaron a Vox hace dos años, volverían a hacerlo si hubiera hoy elecciones.

El dato no es menor: según las estadísticas oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 337.219 personas en la Región incluidas en la franja de edad que se considera 'millennials', que representan cerca del 31% del censo.

Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 28 años –la generación 'Z'– suman 203.281 electores, muchos de los cuales votarán por primera vez en mayo de 2027, pero el 91,2% de quienes eligieron la papeleta de Vox repetiría voto, mientras que el 19,5% de los que optaron por el PP aseguran que también cambiarían su apoyo hacia la formación de Abascal. En cualquier caso, ninguno de ellos se plantea votar al PSRM-PSOE. Eso sí, un leve porcentaje de electores socialistas en los comicios de 2023 pertenecientes a la generación 'Z' (6,3%) manifiestan ahora que se decantaría por Vox en unos futuros comicios de naturaleza autonómica.

Tendencia europea

El doctor en Sociología por la Universidad de Murcia y codirector del Cemop, Juan José García Escribano, apunta a LA VERDAD que, si bien es verdad que el último barómetro estaba condicionado por los sucesos de julio en Torre Pacheco, los partidos como el PP no deben pasar por alto que hay una tendencia internacional al auge de partidos de la misma cuerda ideológica que Vox, que incluso gobiernan en países como Italia y Argentina.

A juicio de Escribano, el PP no está adoptando actualmente una estrategia política adecuada para frenar el avance de su competidor, «porque está copiando parte de su discurso, lo que le genera un problema de credibilidad entre los electores. Y como su discurso no es creíble, la gente va al original», reflexiona el coordirector del Cemop.

El profesor de la UMU anuncia que a finales de año se prevé publicar otro barómetro, que confirmará si el partido de Abascal continúa su escalada o se estanca. Ve difícil que la tendencia se revierta, «pues estamos observando que Vox no se desgasta de ninguna manera», algo en lo que, a su juicio, ha influido su decisión de abandonar los gobiernos autonómicos que compartían con los populares, entre ellos el de la Región. Por señalarles un punto débil, García Escribano destaca la segmentación por género –«las mujeres no están por la labor de votarles»–, y el comportamiento del electorado de la llamada 'generación boomer' (nacidos entre 1946 y 1964) «que tienen una mayor memoria histórica».

Como primer paso para frenar la sangría de votos, el codirector del Cemop concluye que «el Partido Popular debería dejar de considerar a Vox como sus primos hermanos y empezar a verlos como sus adversarios políticos más directos».

Los populares insisten en que la encuesta es coyuntural y no prevén un cambio de estrategia En la sede popular de la calle González Adalid de Murcia aseguran que, por ahora, no cunde el pánico tras la última encuesta del Cemop, pese a que sitúa al partido a la misma distancia de Vox que de la mayoría absoluta (cinco escaños). «Estamos convencidos de que esos resultados son consecuencia de una situación coyuntural en la que se puso el foco en el problema de la inmigración, un asunto en el que PSOE y Vox se retroalimentan en sus mensajes y consignas radicales», afirman fuentes populares.

En ese sentido, reivindican que, con independencia de los sondeos, desde el Ejecutivo de la Región de Murcia se diseñan iniciativas dirigidas a los jóvenes «con medidas pioneras como el decreto de vivienda asequible que facilitará su acceso a un hogar, frente a las políticas sanchistas que han convertido la vivienda en un artículo de lujo».

Desde el partido que gobierna la Región señalan que no piensan abordar ningún cambio de estrategia para frenar esta caída en las encuestas. «En el Partido Popular lo tenemos claro: frente a quienes se limitan a fomentar el enfrentamiento y la discordia, nosotros presentamos gestión y propuestas concretas que planteen soluciones a los problemas que preocupan a los ciudadanos. Somos la única opción real de gobierno, el único partido capaz de ofrecer a los ciudadanos un programa de gobierno completo y transversal».