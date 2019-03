Garzón dice que será Podemos el que tenga que «dar explicaciones» por rechazar la confluencia en la Región Garzón, junto a Álvarez-Castellanos y Rodríguez, este miércoles en Murcia. / IU El coordinador federal de IU aboga por «normalizar esa situación» entre las dos formaciones, porque los adversarios son los que «han recortado en sanidad y educación» EP Murcia Miércoles, 6 marzo 2019, 14:38

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, defendió este miércoles en Murcia que la unidad «no se impone, es algo que es deseable, el mejor camino posible», tras lo que ha dejado claro, a modo de balance, que la confluencia con Podemos este tiempo «ha sido buena, porque sin ella, este país tendría una mayor presencia de la derecha».

Así lo manifestó en rueda de prensa, acompañado del candidato a la presidencia de la Región de Murcia y coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, y la responsable de Organización de esa federación, Victoria Rodríguez.

«En este tiempo hemos podido cometer errores que estamos subsanando de diferente naturaleza», dijo Garzón, quien recuerda que la organización «ha defendido y teorizado que la unidad es el mejor camino posible».

Precisamente porque «necesitamos centrarnos en la política, en qué país queremos construir para el futuro y ahí tendremos que dejar de lado las pequeñas diferencias que pudieran separarnos y centrarnos en la defensa de las familias trabajadoras», destacó.

La ley electoral de las elecciones generales, afirmó, «penaliza mucho y de forma severa la fragmentación de la izquierda», por lo que ha llamado al sí de la militancia para que apoye ese referéndum y que la unidad y confluencia «continúe este tiempo».

Y es que, advierte, «cuanta mayor fuerza, más mejoras podremos conseguir y si fuéramos la primera fuerza del bloque progresista cabe pensar en muchas mejoras de enorme calado».

Pero, puntualizó, «la unidad no se impone, es algo que es deseable, pero cuando en el otro lado hay gente que no quiere sumarse a nosotros no la forzamos», en referencia a la dirección regional de Podemos, que entiende que «no haya querido trabajar el espacio de unidad en Murcia, pero no lo comparto y no nos confunde».

En este sentido, abogó por «normalizar esa situación», porque los adversarios, dice, son los que «han recortado en sanidad y educación». Por ello, insistió en que desde IU federal se apoyará a la organización en Murcia para los comicios autonómicos y municipales, ya que «cuanta más gente de IU esté en las instituciones mejor».

«Si en Murcia, otras fuerzas aliadas no han querido ir en confluencia, ellos tendrán que dar las explicaciones pertinentes, porque a IU no le genera ningún espacio de drama» enfatizó, para después avanzar que el trabajo hecho en estos últimos años «se verá revalidado con la presencia y la vuelta de diputados de IU en la Asamblea Regional».

En clave política, confesó que es cierto que el PSOE «está usando, de forma tacticista y electoralista, este momento político», de la misma manera que «adelantó las elecciones de forma precipitada, ya que podrían haber sido después del verano; ahí demostró que utilizó las instituciones del Estado con intereses específicamente partidista».

Pero lo que le molesta a la derecha «reaccionaria» que representa Pablo Casado, indica, es que esos decretos ley incluyen materia en defensa de servicios públicos, que «se quedan cortos, pero que sin el papel de IU y Podemos no hubieran visto la luz».

Garzón, que sus primeras palabras fueron de recuerdo para José Antonio Pujante, diputado regional por IU-Verdes y coordinador de esta formación política en la Región de Murcia, fallecido en enero, apostó por la necesidad de explicar a la sociedad «lo que nos jugamos como país en este ciclo electoral» con las distintas citas electorales.

Así, resaltó la necesidad de echar a la derecha de Murcia tras 24 años de gobierno, porque «la calidad de vida y servicios públicos han empeorado» en la Región. La propuesta básica de IU, dijo, es «proteger a las familias trabajadoras» para que puedan pagar sus viviendas y acceder a la sanidad, entre otras cuestiones.

Y es que, asegura, «se trata de voluntad política». En esta línea, advirtió del peligro que supone que en Andalucía, el bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) haya aprobado unas medidas en materia sanitaria «que suponen la privatización parcial de la sanidad pública andaluza y que tratarán de exportar al conjunto nacional y otras regiones; un modelo de privatización que empeora la sanidad, enriquece a las empresas privadas y disminuye la calidad de vida de las personas».

La derecha del PP «empeora la calidad de vida y eso afecta a la calidad de vida de las generaciones que vienen con posterioridad», como es el caso de Murcia, lamentó.

IU «volverá» a la Asamblea Regional

El candidato a la presidencia de la Región de Murcia y coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, denunció que las políticas del Gobierno regional y del PP estos 24 años «nos ha llevado a una situación donde Murcia es de las regiones con mayor brecha salarial, y es la comunidad donde la brecha de género en el paro registrado es la mayor de toda España, ya que más del 60 por ciento del paro registrado en Murcia es femenino».

Por ello, IU plantea, ante las «ineficaces» políticas del PP, la necesidad de un cambio de gobierno que «impulse un nuevo modelo productivo». Con la vuelta a la Asamblea, dijo, «impulsaremos políticas que generen un nuevo modelo productivo que equilibren los sectores económicos de la Región».

El sector industrial ha que «reequilibrarlo» con el I+D+i, denunció la situación de los trabajadores del Imida y la actitud «cobarde» del presidente Fernando López Miras al no recibirlos y abogó por el impulso de las energías renovables, un turismo planificado de manera sostenible y políticas de paro.

La responsable de Organización de esa federación, Victoria Rodríguez, indicó que IU en Murcia «se prepara para afrontar la doble cita electoral, en abril y en mayo», y apostó por la «unidad» de IU, que «es un hecho». Desde Murcia, los candidatos a las elecciones generales serán Esther Herguedas, Joaquín Morote y Juani Marín.

Rodríguez defendió la necesidad de «aumentar la representación, porque somos los únicos capaces de frenar las políticas de la derecha», tras lo que confirmó que ya hay acuerdos cerrados de confluencias en Cartagena y Cehegín, «en otros municipios se sigue trabajando para consolidarla y en otros se trabaja en procesos locales de confluencia».

Tras reiterar la invitación a Podemos a que se sume para la confluencia, aseguró que IU regresará a la Asamblea Regional, porque entiende que «es necesario que haya políticas de izquierda; esta Región necesita un cambio dentro de las instituciones, que se defiendan los derechos de las personas que viven en esta Región».

Para concluir, IU hizo un llamamiento a la convocatoria de huelga el 8M. Garzón recordó que la formación de izquierdas defiende el feminismo «como un eje vertebral del modelo de país que queremos construir».