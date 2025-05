Un futbolista de la Región de Murcia, en el banquillo por la supuesta violación a una menor: «Habría parado si me hubiera dicho algo»

Cuatro años después de su detención la Audiencia Provincial sienta esta semana en el banquillo a un jugador de fútbol de la Región acusado ... de la supuesta violación a una adolescente de 16 años en la primavera de 2021. El sospechoso, un veinteañero que pertenecía al equipo filial de un club que juega en categorías semiprofesionales, sostuvo este miércoles ante el tribunal que la suya fue una relación sexual consentida. Una versión que no cuadra con la de la mujer, que confirmó ante los jueces ese supuesto ataque sexual por el que la Fiscalía pide que el joven sea condenado a una década de cárcel. La acusación particular, que ejerce el abogado Vicente Sanmartín, eleva su petición de pena a los doce años.

«Ella me dijo que era virgen y le dije que no se preocupara, que iba a ser cuidadoso», recalcó el acusado J.A.F. ante el tribunal. «Yo hubiera sido el primero en parar si me hubiera dicho algo». Los hechos en los que la Sección Tercera bucea estos días se remontan a la madrugada del 1 de mayo de 2021 cuando el joven, que había quedado con unos amigos coincidió en un pub de la zona de ocio de Zig Zag, en Murcia con la adolescente y otras amigas. «Me enrollé con ella en el local», explicó.

«Intimamos pero fue consentido»

Como en ese momento estaba vigente el toque de queda a medianoche con motivo de la Covid, sostiene el fiscal en su escrito de conclusiones, los jóvenes se trasladaron a un piso que el acusado había alquilado en La Fama donde siguieron la fiesta. «Nos pusimos a enrollarnos en una habitación y los amigos, al ver la situación, se fueron saliendo», relató el sospechoso. «Intimamos pero todo fue consentido». El Ministerio Público y la acusación particular sostienen, sin embargo, que el joven agarró a la menor lanzándola a una cama y agrediéndola sexualmente pese a que ésta le advirtió de su virginidad y de que no quería continuar.

Este miércoles comparecieron además ante el tribunal varios peritos, entre ellos una facultativa que inspeccionó a la menor en el hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia y que advirtió una rotura del himen y una equinosis. Unos síntomas que, remarcó, podrían ser compatibles con una relación sexual normal o con una posible agresión. También compareció ante la Sala una forense del Instituto de Medicina Legal (IML) que advirtió en la menor «síntomas depresivos con sentimiento de culpa» y que aseguró no apreciar «incongruencias» en el testimonio de la víctima. La defensa del procesado, por su parte, llevó ante el tribunal, entre otros, a un psicólogo que sostuvo que el testimonio de la víctima es «poco creíble».