La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos mientras sofocan las llamas. Bomberos Murcia

El fuego en una casa abandonada de Murcia afecta a otra vivienda colindante

Un equipo de once bomberos atajó las llamas y rescató a dos gatos, en perfecto estado, del interior del domicilio

LA VERDAD

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

Bomberos de Murcia consiguieron apagar este viernes un incendio en una vivienda abandonada de la pedanía murciana de Puente Tocinos que acabó afectando a una casa colindante. El fuego, según explicaron fuentes de los Bomberos, no dejó heridos, pero los profesionales tuvieron que rescatar del interior de los domicilios a dos gatos, que se encuentran en perfecto estado.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11.30 horas de este viernes en una vivienda abandonada de la citada pedanía, cercana a la Avenida de la Azacaya. Hasta la zona se desplazaron once bomberos a bordo de tres vehículos, tal y como explicaron las fuentes. Su labor fue apoyada por efectivos de la Policía Local de Murcia que acudieron también al enclave.

La gran cantidad de enseres que se encontraban acumulados en la vivienda donde se originó el incendio complicó la tarea de los bomberos y provocó que las llamas acabaran afectando a una casa colindante. El incendio, sin embargo, terminó siendo extinguido y no dejó heridos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  2. 2 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  3. 3 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  4. 4 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  5. 5

    El traslado de una fábrica de Murcia próxima a Juan de Borbón permitirá levantar 150 pisos
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 14 de noviembre de 2025
  7. 7 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  10. 10

    El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El fuego en una casa abandonada de Murcia afecta a otra vivienda colindante

El fuego en una casa abandonada de Murcia afecta a otra vivienda colindante