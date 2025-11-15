El fuego en una casa abandonada de Murcia afecta a otra vivienda colindante Un equipo de once bomberos atajó las llamas y rescató a dos gatos, en perfecto estado, del interior del domicilio

Bomberos de Murcia consiguieron apagar este viernes un incendio en una vivienda abandonada de la pedanía murciana de Puente Tocinos que acabó afectando a una casa colindante. El fuego, según explicaron fuentes de los Bomberos, no dejó heridos, pero los profesionales tuvieron que rescatar del interior de los domicilios a dos gatos, que se encuentran en perfecto estado.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11.30 horas de este viernes en una vivienda abandonada de la citada pedanía, cercana a la Avenida de la Azacaya. Hasta la zona se desplazaron once bomberos a bordo de tres vehículos, tal y como explicaron las fuentes. Su labor fue apoyada por efectivos de la Policía Local de Murcia que acudieron también al enclave.

La gran cantidad de enseres que se encontraban acumulados en la vivienda donde se originó el incendio complicó la tarea de los bomberos y provocó que las llamas acabaran afectando a una casa colindante. El incendio, sin embargo, terminó siendo extinguido y no dejó heridos.

