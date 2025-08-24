La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Daniel Carbonell y su equipo, esta semana en La Arrixaca durante una intervención a un paciente con crioablación. Guillermo Carrión / AGM

El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares

Los radiólogos intervencionistas de La Arrixaca aplican desde hace dos años una técnica de crioablación en algunos tipos de cáncer

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:18

Congelar las células tumorales aplicando un frío extremo, hasta destruirlas. Esta es la novedosa técnica que utiliza la sección de Radiología intervencionista de La Arrixaca ... desde hace un par de años para tratar algunos cánceres renales y osteomusculares. Es la crioablación, que también se ha convertido en una eficaz herramienta frente a malformaciones arteriovenosas.

