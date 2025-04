Francisco Márquez: «Es momento de tener una paciencia tremenda al invertir»

Francisco Pascual Márquez Godino (Madrid, 1977), asesor financiero y gestor patrimonial, se ha convertido en uno de los referentes en España a la hora de ... abordar la inversión en los mercados de capital. Entre sus clientes están algunas de las más importantes compañías y familias de la Región. Residente en Murcia desde 2005, este licenciado en Economía por la Universidad Complutense, durante su carrera profesional ha sido precursor de banca privada en Deutsche Bank, Banco Urquijo (Sabadell), Andbank y Banco Madrid. Casado con una murciana, y con dos hijos de 11 y 3 años, pertenece a la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (Efpa), habiéndose convertido en uno de los principales gestores de renta variable.

–Desde su experiencia de asesor independiente a clientes institucionales, ¿qué aconseja a la hora de invertir capital en este contexto de inestabilidad internacional?

–Es momento de tener una paciencia tremenda y de no perseguir el precio al invertir. La economía está ralentizándose en un entorno de crecimiento que ya se sitúa en su máximo potencial, derivado del carácter emprendedor de nuestros empresarios y del auge exportador. Y es que, en este instante, con la depreciación del dólar frente al euro, las ventas al exterior son más caras, lo que unido al problema que surge con los aranceles deja una incertidumbre máxima. Por tanto, lo que recomiendo siempre es proteger la cartera de inversión, ya que haciéndolo así, en este entorno de volatilidad, va a dar opciones también a hacer compras en sitios donde jamás hubiera uno imaginado que llegaría el precio. Incluso, es tiempo de desinvertir.

Mercado «Ciframos solo en asesoramiento puro y duro la gestión de unos 150 millones de euros en la Región»

–Pero es difícil resistirse cuando se vislumbran oportunidades y el mercado vende su atractivo.

–Es que en los ciclos económicos, cuando la situación está mejor no se tienen que tomar decisiones de compra, sino todo lo contrario. Sobre todo, porque estamos ahora en una expansión económica que ya está muy madura, algo que se ve en España y en la Región. De hecho, fuimos la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento al cierre de diciembre, con un 4,1%, después de Baleares. En este sentido, recuerdo que hace unos días en el consejo de una corporación muy grande de nuestro territorio, transmití esa idea, y les decía que se acordaran cuando crecíamos al 4,5 y al 4,7% en el 2006-2007, como si no fuera a pasar nunca nada. Sin embargo, vino la crisis que nos cambió la vida a todos. Algo que ni los inversores habían visto. O, por ejemplo, el desplome que hubo con el covid. Por ello, cuando has vivido ya algunas cosas, ves que existen similitudes.

–Usted deja claro que desde su empresa de asesoramiento financiero (EAF) siempre van a apostar por el control de riesgos en la búsqueda de rentabilidades.

–Es que lo peor es ese miedo a perder la oportunidad y, de ese modo, comprar en el peor de los escenarios. El inversor racional no puede dejarse llevar por los impulsos de gente que ni siquiera invierte. Todo está lleno de charlatanes que ni son economistas ni gestionan. En Alianza Eafn contamos con el primer fondo en rentabilidad absoluta de Europa, del 4,2%, y una volatilidad del 1,03. Es decir, por cada unidad de riesgo somos tres veces más rentables. Y tenemos la mayor tecnología para manejar estadísticas, datos con el algoritmo que nutre el 'big data', por lo que no hacemos predicción sino ecuaciones que nos dan probabilidad. Porque cuando hay pánico o euforias en el mercado se cometen errores que se convierten en oportunidades para que los algoritmos lo capten, y así detectar la manipulación que pueda haber en el mercado. Y disponemos del 'software' necesario para verlo, por ejemplo, la subida meteórica que hubo la semana anterior.

–¿Cuántos clientes tienen y cómo es su perfil?; ¿qué volumen económico gestiona en inversiones?

–Contamos con unas 130 entidades de toda España, y en la Región ciframos solo en asesoramiento puro y duro unos 150 millones de euros, aunque el volumen es mucho mayor con el balance de decisiones. Eso sí, con las siete corporaciones murcianas que llevo manejo el 80% del conjunto de la Comunidad. En cuanto a la inversión de corporaciones, 'family office', a las que asesoro, no necesitan ganar un 30% porque ya lo hacen en su negocio tradicional. Pero lo que no pueden es perder dinero. Así que se trata de asumir muy poco riesgo y con eso generar una rentabilidad sostenida en el tiempo, pues eso es lo que quieren. Porque para las instituciones de inversión colectiva tener un fondo de armario de ese calibre hace que cuando la bolsa cae, sin embargo, en su caso siguen ganando. En este sentido, cuando todos hacen barbaridades, yo no hago nada, no me meto en esa guerra de perseguir el precio. En cambio, si hay un 'shock', una ineficiencia, una anomalía, ahí entro porque mi probabilidad de éxito es cercana al 90%.

Coyuntura económica «Estamos ahora en una expansión muy madura; y no es momento de compra en este ciclo»

–¿De qué manera ha impactado la sacudida de Donald Trump con sus políticas proteccionistas?

–Esto empezó a romperse hace dos semanas, cuando los bonos de largo plazo estaban indicando recesión. Y lo que ha querido Trump con toda esta guerra de aranceles es que la Reserva Federal de EE UU bajara tipos, ya que su país tiene la friolera de 36 trillones de dólares de deuda, lo que rebasa el 120% del PIB, o sea, una animalada. Pero ha buscado forzar esa bajada haciendo barbaridades, lo que afecta directamente al mercado de bonos. De hecho, aunque llegue ahora a acuerdos comerciales para reducir los gravámenes anunciados eso no van a ser la panacea. Porque el daño ya está hecho. El secretario del Tesoro americano tuvo a principios de la pasada semana una reunión con los bancos más potentes y se le escapó que no era sostenible tener el 145% de aranceles con China, cuando es el gran acreedor y, además, apuntala sus activos a base de dopar al mercado de dinero, si tener que pedir prestado a nadie. Porque es quien realmente domina y maneja económicamente el mundo.

–¿Cuál es la mejor actitud a la hora de invertir ante este panorama?

–Estamos desde la pandemia del coronavirus en una situación de bonanza en los mercados en general, donde hasta el más tonto hace un reloj, salvo la mini recesión técnica que hubo en 2022. Es decir, no ha habido un alto voltaje como el que se produjo con la crisis de deuda. Claro que esta última caída que vivimos en este momento tiene algo diferente, con un daño que será como una onda expansiva que habrá que ver si va hacia un lado. Porque quien de verdad gobierna es la deuda, y es el mercado de bonos el que dirige absolutamente todas las decisiones.

–Hay quienes ven cada vez más cerca la recesión económica.

–Posiblemente estamos ya en ese proceso, aunque nunca lo vemos hasta que realmente aparece. Pero hay muchos indicadores que nos dicen que la recesión es una evidencia. Y lo que ocurra con el empleo en EE UU dictará todo. Pero está claro que nos encontramos en una ralentización del crecimiento y en un entorno macroeconómico incierto. Porque estamos en manos de que un loco diga una cosa o otra cada día. Y en base a eso el mercado va reaccionando. Es una histeria constante. Por ello, puedo asegurar que el único que gana dinero en activos en este contexto es quien tiene controlada la volatilidad, como hacemos nosotros con nuestros clientes, generándoles rentabilidad absoluta sin ningún tipo de tapujo. Garantizándoles que su dinero va a estar con un riesgo mínimo.

Proyecto social «La fundación en marcha busca que que parte del dinero que se gana vaya a ayudar a los demás»

–¿Qué relevancia tiene planificar a la hora de invertir en Bolsa?

–Es que cuando la cotización sube poco a poco es creíble, pero cuando lo hace a bandazos, en absoluto. Porque entonces hay mucho más que perder, puesto que entran ganas de comprar y, sin embargo, ese es momento de venta. Además, como insisto, tenemos encima de la mesa una incertidumbre como no ha habido en los últimos diez años. Se trata de tener la claridad mental para contar con una estrategia identificada y medible desde la clave del riesgo para no estar a expensas de lo que ocurra. Porque solo con los sentimientos se toman las peores decisiones. Hoy el mercado de opciones es el que dirige el mercado de las acciones, que es muy grande y donde hay tanto dinero en juego.

–¿Ve usted a los empresarios de la Región más preparados en materia financiera? ¿son prudentes a la hora de invertir?

–Cuando empecé aquí apenas había estructuras de banca privada. Pero es necesario que hubiera un poquito más de cultura financiera, porque al ser una región increíblemente emprendedora y con personas que son dinamita pura, si hubiera una evolución mayor al respecto seríamos una potencia mayor. El crecimiento de la riqueza aquí ha sido más emergente que en otros territorios. Los empresarios están acostumbrados a arriesgar y, tal vez, como consecuencia de ello muchas veces cuesta hacerles ver que es necesario ser prudentes ante las turbulencias. En este sentido, yo resulto incómodo.

–Para finalizar, háblenos de la fundación que va a poner en marcha.

–Me di cuenta que ayudar a los demás es lo que tiene todo el sentido y así lo hago desde hace años. De ahí surge la creación de la Fundación Siempre Adelante. Y parto de la máxima que mis clientes tienen que ceder una parte de riqueza que ganan para dar oportunidades a los que más lo necesitan y que este mundo sea mejor. Por ello, establecemos unas cláusulas para contar con esa colaboración, pero siempre comprometida, no para buscar una deducción fiscal.