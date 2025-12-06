La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Lucas. EFE

Francisco Lucas: «Hace 50 años, España dio sus primeros pasos hacia la libertad»

El secretario general del PSRM afirma que «recordamos nuestro pasado porque el olvido es la mayor amenaza para la democracia»

LA VERDAD

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:45

Comenta

El secretario general del PSRM, Franscico Lucas, ha señalado este sábado, Día de la Constitución Española, que «hace 50 años, nuestro país dio sus primeros pasos hacia la libertad, una conquista que culminó con la Carta Magna».

«Desde el PSOE mantenemos viva la memoria de quienes lo dieron todo por la democracia, reivindicamos con orgullo su legado y reafirmamos nuestro compromiso con los valores constitucionales», ha apostillado Lucas.

El líder de los socialistas murcianos afirma que «recordamos nuestro pasado porque el olvido es la mayor amenaza para la democracia». «Seguiremos trabajando para defender la Constitución y para incorporar los derechos que hemos conquistado en los últimos años, con memoria, valentía y determinación», ha concluido.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  2. 2 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de ni
  5. 5 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  6. 6 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  7. 7 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  8. 8

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  9. 9

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  10. 10

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Francisco Lucas: «Hace 50 años, España dio sus primeros pasos hacia la libertad»

Francisco Lucas: «Hace 50 años, España dio sus primeros pasos hacia la libertad»