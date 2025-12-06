Francisco Lucas: «Hace 50 años, España dio sus primeros pasos hacia la libertad» El secretario general del PSRM afirma que «recordamos nuestro pasado porque el olvido es la mayor amenaza para la democracia»

El secretario general del PSRM, Franscico Lucas, ha señalado este sábado, Día de la Constitución Española, que «hace 50 años, nuestro país dio sus primeros pasos hacia la libertad, una conquista que culminó con la Carta Magna».

«Desde el PSOE mantenemos viva la memoria de quienes lo dieron todo por la democracia, reivindicamos con orgullo su legado y reafirmamos nuestro compromiso con los valores constitucionales», ha apostillado Lucas.

El líder de los socialistas murcianos afirma que «recordamos nuestro pasado porque el olvido es la mayor amenaza para la democracia». «Seguiremos trabajando para defender la Constitución y para incorporar los derechos que hemos conquistado en los últimos años, con memoria, valentía y determinación», ha concluido.

