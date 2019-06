«La fotografía nocturna capta lo que el ojo no es capaz de ver» José D. Riquelme junto a una de sus cámaras. / J. R. José D. Riquelme es fotógrafo de paisajes ANTONIO GREGORIO Martes, 25 junio 2019, 08:09

José D. Riquelme es diseñador gráfico de profesión aunque se decanta por la fotografía de paisajes. Este vecino de Sangonera la Verde intenta compaginar desde 2017 su trabajo y su hobby: la fotografía nocturna y de paisaje. Realiza viajes alrededor del mundo para captar fotografías de los lugares más asombrosos. Sus fotos han sido reconocidas en los dos últimos años en prestigiosos galardones, e incluidas entre las mejores imágenes de su categoría. En los próximos meses recogerá dos nuevos premios.

-¿De qué tratan los últimos reconocimientos recibidos?

-Decidí probar suerte participando en el 'Epson international Pano Awards', el concurso de fotografía panorámica más prestigioso del mundo, y en el cual tuve la suerte de conseguir en la categoría amateur una medalla de oro en una fotografía y dos de plata.

-Pero no ha sido el único...

-Como no sabía si era suerte o que tenía un buen nivel se me ocurrió indagar cuáles eran los concursos más importantes. Presenté más fotografías en el 'International Landscape photographer of the year', donde tuve bastante suerte y logré colar una fotografía, siendo el único español en conseguirlo este año. Otro concurso también muy importante es el 'Trierenberg Super Circuit' de Austria, ahí este año he conseguido dos primeros premios.

-¿Dónde fueron tomadas las fotografías?

-La fotografía con el oro del 'Epson' fue tomada en una cueva glaciar en Islandia, fue una experiencia increíble sentirte rodeado por hielo ancestral. La que entró como una de las 101 mejores fotos del año fue en la famosa cascada Skogafoss en Islandia, en el mes de febrero. Recuerdo que estaba a 5 grados bajo cero a pocos metros de la cascada. Otras han sido realizadas en los Alpes italianos.

-¿Por qué se decanta por la fotografía nocturna?

-La fotografía nocturna es realmente mágica, es capaz de captar lo que el ojo no es capaz de ver con claridad. Mi especialidad en la nocturna es la fotografía de la Vía Láctea, para ello tienes que moverte e ir a lugares con poca contaminación lumínica. Lamentablemente, Murcia es una de las cuatro ciudades con más contaminación lumínica de España.

-¿Cómo localiza los lugares?

-En paisaje dependes mucho de la suerte, las planificaciones y los viajes se preparan con meses de antelación. Muchas veces, cuando llegas al sitio, es posible que haga un mal día, que no haya nubes, que no tengas buena luz, etc. En muchísimas ocasiones nos hemos vuelto a casa sin conseguir nada.

-Y en la Región de Murcia... ¿cuál es el lugar perfecto para tomar una instantánea?

-En Murcia tenemos muchos lugares espectaculares. Me gustan mucho las minas de Mazarrón. También está la famosa pasarela de Santiago de la Ribera, los badlands de Abanilla, la Batería de Castillitos y nuestras magníficas calas de Mazarrón y Cabo de Palos.

-¿Qué debe tener una buena fotografía?

-Para mí, una buena fotografía de paisaje debe tener un perfecto equilibrio de color entre las sombras y las luces, reflejar un momento único e irrepetible, contener los elementos importantes colocados en armonía y tener una lectura.

-Un proyecto que desee realizar

-Ahora mismo me decanto por la formación, ya he realizado un par de talleres de fotografía nocturna y han sido todo un éxito ya que los alumnos han aprendido mucho.