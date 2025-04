Los fondos 'Next Generation' ejecutados para I+D+i y digitalización llegan al 22%, por debajo de la media

Por debajo de una cuarta parte, en concreto el 22%, es lo que se ha destinado en la Comunidad a partidas de investigación, desarrollo ... e innovación (I+D+i) y digitalización del total de los fondos europeos 'Next Generation' resueltos. Así lo revela un informe elaborado por la Fundación Cotec para la Innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que sitúa a la Región de Murcia en un lugar intermedio entre las comunidades autónomas en cuanto al esfuerzo en licitaciones y subvenciones financiadas en este ámbito.

La tercera edición del denominado 'Monitor NextGEN' deja claro que más allá de que en España se ha hecho un esfuerzo como país para aprovechar los recursos puestos a disposición por parte de la Unión Europea a raíz de la crisis de la pandemia de cara a impulsar un mayor salto tecnológico, destinándose el 36,7% del importe total ejecutado de esos fondos –aproximándose así al objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de destinar el 40%–, los territorios han priorizado de manera distinta las licitaciones y subvenciones convocadas de estos fondos gestionados por las administraciones autonómicas para I+D+i y digitalización. Y, en este caso, la Región se queda en un promedio inferior, casi 15 puntos menos.

Análisis comparativo

Hay que destacar que Galicia (28,1%), Cantabria (27,7%), Navarra (27,4%), Extremadura (27,3%) y Madrid (26,9%) sobresalen entre las que mayor proporción dedican a este tipo de actividades entre los fondos europeos gestionados. También sitúan su tasa por encima del territorio murciano otras autonomías como Canarias (26,3%), Castilla y León (24,7%), Asturias (22,6%) y Andalucía (22,5%). Mientras que por detrás de la Región están Comunidad Valenciana (19,7%), Aragón (19,2%), País Vasco (18,9%), Baleares (14,8%), La Rioja (16,6%), Cataluña (12,9%) y Castilla-La Mancha (12,8%).

VOLUMEN ECONÓMICO 263,7 millones de euros es el importe total ejecutado por licitaciones y subvenciones de la Comunidad para la Región con datos hasta junio de 2024. 6.563 empresas, organismos públicos, fundaciones y autónomos han resultado beneficiarios en las adjudicaciones, aunque las mercantiles suponen el 59%.

Eso sí, en relación con la población, destaca el caso de Madrid, donde se ejecutan actuaciones por valor de 651 euros por habitante, seguida a gran distancia por Castilla y León (351 euros), Navarra (312 euros) y Aragón (289). El resto, incluida la Comunidad, quedan por debajo de la media nacional de 264 euros por habitante. Aunque el mínimo lo marca Baleares (118 euros). En global, hasta junio de 2024, se computan 15.796 millones destinados al fomento de la I+D+I y la digitalización en España del total de ayudas ya resueltas de Next Generation por valor 43.002 millones de euros.

En el caso de la Región de Murcia, el montante de los recursos económicos que se adjudicaron y concedieron para proyectos en este apartado se elevó hasta los 263,7 millones de euros. De los que el 41,3% no representan a un sector productivo concreto, es decir que aparece como no identificado.

Por lo que se refiere a las actividades reflejadas en el estudio sobresale el importe adjudicado al comercio al por mayor, que supone un 9,8%. Por detrás aparecen comercio al por menor (4,5%), servicios de arquitectura e ingeniería (4,3%), administración pública (3,9%), construcción (3,7%), alimentación, bebidas (3,5%), programación y consultoría informática (3,2%), entre otros.

La mitad de las empresas beneficiarias en los proyectos desarrollados en la Región proceden del propio territorio

Sobre el objetivo de los fondos, el 59% se ha enfocado al avance en investigación, innovación y desarrollo, frente al 41% que ha ido para digitalización. Mientras que con respecto al tipo de instrumento habilitado en la Comunidad, el 77% se ha hecho a través de subvenciones, por un 23% restante mediante licitaciones.

Los fondos 'Next Generation' para I+D+i+D han llegado a un total de 6.543 entidades beneficiarias en la Región hasta el cierre del primer semestre del pasado año, sobre un total de 439.000 en España, incluyendo empresas, organismos públicos, fundaciones, autónomos y personas físicas. Asimismo, el 59% de los fondos han tenido como destinatario a empresas nacionales (50,6% regionales) –la mayoría de ellas del sector servicios, destacando las del sector TIC–. Por su parte, los organismos autónomos acaparan el 18%; las asociaciones y fundaciones, un 12%; un 5% las corporaciones locales; y un 3% personas físicas.

Tampoco se puede pasar por alto que mientras las grandes compañías reciben más de la mitad (54%) de los fondos resueltos a favor de las empresas en España, en el caso de la Región de Murcia ese porcentaje se reduce al 19%. Aunque el 41% se queda sin determinar. Además, la cuota de las pequeñas empresas es del 18%; y en el caso de las medianas del 13%.

Igualmente, el estudio detecta una mayor facilidad de las pymes a captar recursos europeos cuando los fondos se gestionan a través de subvenciones. En este sentido, las grandes empresas se han beneficiado del 65% de los recursos adjudicados vía licitación (compra pública), frente al 44% de la vía subvención (ayudas directas). Los fondos para la digitalización han llegado también más a los municipios que los de I+D+i , sobre todo debido al auge del 'kit digital'.

La Consejería dice que «todo está justificado y certificado»

Desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital subrayan a LA VERDAD que el estudio «se dirige a establecer la distribución de los importes resueltos según la sede social del beneficiario, por un lado, y, por otro, según el lugar donde vaya a ejecutarse la actuación. Es decir, no tiene en cuenta de qué Administración regional es el órgano convocante». Y es que, además, «considera los fondos provenientes del REACT-EU y del Mecanismo Europeo de Recuperación (MRR) del programa 'Next Generation EU' (NGEN)», sin incluir otros fondos NGEN como los de Desarrollo Rural, Fondo de Transición Justa, RescEU, Horizonte Europe o InvestEU.

Por ello, la Consejería subrayan que su ejecución de los fondos REACT «ha sido del 100 por 100», con un plazo de concesión que acabó en diciembre de 2023. Por ello, «ya están todos justificados y certificados». Mientras que la parte de los 258 millones del REACT destinada a I+D+i+D «ha quedado ejecutada y justificada en su totalidad». En cualquier caso, precisa que no se establece qué parte de esos fondos iban dirigidos a dicho ámbito. Y piden tener en cuenta que «cuando se publica una convocatoria de contratación o de subvenciones, no se excluyen a empresas cuya sede social no esté ubicada en el territorio al que se le han asignado los fondos». Desde el departamento autonómico alegan que «no establece qué parte de esos fondos iban dirigidos a dicho ámbito». Por consiguiente «no tienen en cuenta el importe asignado a cada territorio».