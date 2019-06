La Fiscalía estudia presentar una querella y Sánchez pide respeto

La Fiscalía General del Estado está estudiando presentar una querella contra el portavoz de Vox en la Asamblea, Juan José Liarte, por la publicación en la que insultó a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, según fuentes de la Fiscalía.

Tras el aluvión de críticas, Liarte eliminó la publicación para después publicar una aclaración. «Parece que no me he explicado bien», señaló, y apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, «sino a un señor de Bildu». De interponerse una querella, los trámites serían efectuados por la Fiscalía de Murcia.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidió a la clase política «respeto y ejemplaridad» tras conocer las declaraciones de Liarte.

«El machismo y el insulto no deben tener cabida en la política. Quienes la ejercemos tenemos la obligación de ser ejemplares. Respeto y ejemplaridad es lo que merece la ciudadanía a la que servimos y representamos», ha escrito Sánchez en Twitter.