Registro de la Guardia Civil en la desaladora de Escombreras, en 2016. Antonio Gil/ AGM

La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

Confía en lograr sentencias condenatorias que incluyan el pago de responsabilidades civiles por delitos contra las administraciones públicas

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:47

La Fiscalía Anticorrupción de la Región de Murcia ha solicitado que los acusados en nueve casos relativos a delitos contra la administración pública abonen en ... total 95 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. La cifra corresponde a la suma de las cantidades pedidas por el Ministerio Público en escritos de acusación dirigidos contra políticos y funcionarios de las administraciones local, regional y nacional por hechos de las últimas dos décadas que siguen pendientes de juicio. Según confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Fiscalía uno de los asuntos en los que esta espera que haya sentencias condenatorias, y que incluyan un resarcimiento al erario público, está el 'caso Cuadros Ceutímagina'. En un juzgado de Molina de Segura, el Ministerio Público ha reclamado el pago de 390.000 euros (de forma solidaria entre los procesados), más los intereses legales por el tiempo transcurrido.

