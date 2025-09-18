La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, presenta la Memoria de la Fiscalía 2024. Javier Carrión / AGM

La Fiscalía alerta de un «preocupante» repunte de las agresiones sexuales entre adolescentes

Díaz Manzanera advierte de que el fenómeno «va a más» y aboga por una ley que limite el acceso temprano de los menores a los móviles

Alicia Negre

Alicia Negre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:19

La violencia sexual contra los más indefensos va en aumento. El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, advierte de un «preocupante» repunte ... de las agresiones sexuales cometidas entre menores de edad. En la tradicional presentación de la memoria anual del organismo, el representante del Ministerio Público remarcó que este es un fenómeno que ha aumentado hasta un 207% en los dos últimos años y «va a más».

