La Fiscalía alerta de un «preocupante» repunte de las agresiones sexuales entre adolescentes

La violencia sexual contra los más indefensos va en aumento. El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, advierte de un «preocupante» repunte ... de las agresiones sexuales cometidas entre menores de edad. En la tradicional presentación de la memoria anual del organismo, el representante del Ministerio Público remarcó que este es un fenómeno que ha aumentado hasta un 207% en los dos últimos años y «va a más».

Para plantarle cara, incidió rotundo, es necesario poner coto al acceso que los adolescentes tienen a las nuevas tecnologías, «con demasiada facilidad y cada vez más temprano». Para ello abogó por la promulgación de una ley que limite el acceso de los adolescentes a las nuevas tecnologías y exija responsabilidades a sus padres.

El año pasado, según desgranó en su comparecencia, se tramitaron 162 expedientes contra adolescentes por agresiones sexuales en la Comunidad, una cifra que prácticamente duplica -un 46% más- los 87 casos que se contabilizaron el año anterior. Si se echa la vista un poco más atrás, hasta 2022, el incremento es de hasta un 207%.

El fiscal superior volvió además a incidir, como ya ha hecho en comparecencias anteriores, en la utilización de las nuevas tecnologías para la comisión de algunos delitos, como el acoso o la violencia de género. Díaz Manzanera explicó que, a pesar de los esfuerzos policiales, se dan «dificultades prácticas» cuando se trata de investigar publicaciones o mensajes que se puedan haber utilizado para ejercer un maltrato a través de redes como Instagram, Facebook... El problema radica, detalló, en la facilidad para registrarse en estas plataformas, siendo posible darse de alta y de baja en un breve espacio de tiempo, lo que en ocasiones abre la puerta a la usurpación de identidad. De esta manera, remarcó, el rastro del autor de uno de estos 'ciberdelitos' «se transforma y puede desaparecer con rapidez».

En materia de violencia de género el fiscal superior destacó, además, el repunte de las pulseras GPS, un dispositivo telemático que utilizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para comprobar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor. Actualmente hasta 207 personas en la Región emplean esos dispositivos, según datos ofrecidos por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. Una tecnología ideada para proteger a la víctima que, sin embargo, advirtió la Fiscalía, lleva años registrando algunos problemas técnicos que han llevado a «muchas» víctimas a desistir.

En la memoria que el representante del Ministerio Público desgranó este jueves, la fiscal de Violencia sobre la Mujer, Concepción López, advierte, además, de que el sistema de guardias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital, que obliga en ocasiones a diversas comparecencias ante órganos y en días diferentes, somete a las víctimas a una «victimización secundaria» y a un «peregrinaje» por diferentes órganos que, en ocasiones, lleva a las perjudicadas a desistir y retirar su denuncia.

Díaz Manzanera aprovechó su comparecencia ante los medios para poner el laacento, un año más, en el déficit de personal que sufre la Fiscalía en la Comunidad. Insistió en que la regional es la primera fiscalía del país en carga de trabajo y, sin embargo, es la que más adolece de personal -un fiscal por cada 22.201 habitantes-. «Faltan al menos unos diez fiscales más para equiparnos a la media nacional, habiéndose concedido ocho de refuerzo», aclaró.