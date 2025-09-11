La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de una mujer maltratada. P. Marín

La fiscal alerta de que maltratadas retiran sus denuncias por el «peregrinaje» judicial

El Ministerio Público sigue reclamando una solución a los «problemas técnicos» que rodean a las 207 pulseras GPS activas en la Región

Alicia Negre

Alicia Negre

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:43

La valentía de presentar y mantener una denuncia por malos tratos tropieza, en ocasiones, con una administración de Justicia demasiado compleja. La Fiscalía, ... en su memoria anual, que acaba de hacer pública –con datos relativos a 2024–, advierte de que el sistema de guardias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital somete a las víctimas a una «victimización secundaria» y a un «peregrinaje» por diferentes órganos que, en ocasiones, lleva a las perjudicadas a desistir y retirar su denuncia.

