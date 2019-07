«Durante las fiestas podemos compartir tiempo con vecinos y amigos» Beatriz Vigueras. / a. gregorio Beatriz Vigueras es miembro de la comisión de fiestas de El Esparragal Jueves, 25 julio 2019, 08:02

La pedanía murciana de El Esparragal se encuentra inmersa en plenas fiestas patronales. Los actos ya han comenzado y se extenderán hasta el próximo 2 de agosto, el día de la patrona Nuestra Señora de los Ángeles. Para organizar las actividades se han juntado un grupo de amigos y vecinos de la localidad, una comisión de fiestas sin presidente o presidenta porque aseguran que «todos son uno». Beatriz Vigueras es una de las componentes del equipo. Durante los últimos meses, ha compaginado su trabajo y la participación en los desfiles de carnaval, con la organización de los festejos.

-¿Qué actividades destacaría del programa?

-Todos los días son de destacar, porque todos los días los preparamos con mucha ilusión, pero, sobre todo y por lo que estamos deseando que lleguen las fiestas, es por el día de las carrozas. Repartimos juguetes y comida y, además, este año tenemos el concierto de nuestro amigo Salva Ortega. También en esta ocasión y por primera vez, vamos a hacer una 'Holi Night', en la que lanzaremos polvos de neón.

-¿Cómo han cambiado las fiestas a lo largo de la historia?

-Han ido cambiando mucho, porque cada año salen cosas nuevas y siempre se intenta innovar. Sin embargo, otras no han cambiado nada, como es el día 2 de agosto, que sacamos a nuestra patrona por todas las calles de pueblo.

-¿Hay algo que eche de menos en los actos previstos?

-No hay nada que te pueda decir que eche de menos, porque, como te he comentado anteriormente, lo que se ha ido cambiando ha sido por mejorar e innovar.

-¿Por qué decidió formar parte de la organización de las fiestas?

-Porque es mi pueblo y no quiero que se pierdan estas tradiciones tan bonitas, en las cuales puedes compartir con vecinos y amigos que, a veces, estamos tiempo sin ver.

-¿Con qué ayuda cuentan?

-Contamos con la ayuda de todos los vecinos, y de la junta municipal, que son con los que se pueden hacer estas fiestas. No hay que olvidar, por supuesto, a la familia y amigos que hacen que nos podamos repartir el trabajo.

-Otras pedanías están teniendo problemas a la hora de organizar sus fiestas, ya que no hay junta municipal, ¿es este vuestro caso?

-Nosotros tuvimos la suerte de poder cerrar el programa de fiestas a tiempo, aún estando la Junta Municipal de El Esparragal.

-¿Qué sería de El Esparragal sin sus celebraciones?

-No sería El Esparragal. Un pueblo sin fiestas, no es un pueblo. Siempre hay que intentar que nuestras tradiciones no se pierdan.

-¿Cuánto tiempo se necesita para organizar todo el programa de fiestas?

-Pues todo el que le quieras dedicar, ya que, cuanto más tiempo tengas, mejor puede salir. Nosotros, la verdad, cogimos la comisión hace muy poco, pero le estamos dedicando el mayor tiempo posible para que las de este año sean unas fiestas increíbles.

-Los días de celebración de El Esparragal coinciden, seguramente, con el momento del año que más festejos patronales hay, ¿es un problema para atraer a gente de fuera de la pedanía?

-Si que coincide con más pueblos, pero no tenemos problemas porque con los pueblos vecinos no coincidimos. También hay que decir que son unos festejos muy conocidos y atraen a mucha gente.