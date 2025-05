Fernando López Miras: «Es mi intención volver a ser candidato para sacar mayoría absoluta»

La legislatura llega a su ecuador y toca hacer balance. Fernando López Miras (Murcia, 1983), que considera que ha sido un bienio positivo en términos ... de crecimiento económico y de empleo, encara el segundo tramo de mandato con el reto de posicionar a la Región como referente en la industria tecnológica y de defensa. En la mesa acristalada de San Esteban donde recibe las visitas oficiales, el presidente de la Comunidad conversa durante una hora y media a LA VERDAD, dejando muy claras dos cosas: que hará todo lo que esté en su mano para evitar el recorte del Trasvase Tajo-Segura y que hay López Miras para rato.

-¿En qué momento se encuentra ahora mismo su Ejecutivo después de dos años de gestión?

-Estamos en un momento de consolidación. Sin ninguna duda, hay un buen Gobierno con consejeros que tienen una gran capacidad política, pero también, y sobre todo, cuentan con una gran capacidad técnica y una capacidad específica en las materias que gestionan, como han demostrado en sus respectivos ámbitos profesionales. Por tanto, estamos en un momento en el que se ha consolidado el Gobierno de la Región de Murcia, el cual tiene clara cuál es la hoja de ruta que quiere seguir. Si analizamos estos dos años en términos objetivos, vemos que han sido dos años buenos, al menos en el terreno económico y de empleo. Somos una de las comunidades que más empleo ha creado y que más paro ha bajado. La quinta, concretamente. El año pasado fuimos la autonomía que más creció de España y para 2025 la previsión es que seamos la segunda comunidad que más incremente su PIB. Creamos empresas y autónomos por encima de la media nacional. En términos turísticos, tenemos más afiliados que nunca, y se han creado 2.000 empleos en empresas de base tecnológica. Han sido dos buenos años de crecimiento y así lo confirman todos los análisis y todos los organismos. Siempre queda por hacer, pero los datos objetivos están ahí.

-¿Y qué proyectos piensa poner en marcha para continuar con esa senda de crecimiento?

-Nuestro músculo es la agricultura y la industria agroalimentaria, pero hay otros sectores en los que tenemos grandes oportunidades. Por un lado, el turismo, que aporta en torno al 11,3% del PIB y queremos aumentar su peso al menos dos puntos más. Por otro lado, queremos consolidarnos como un ecosistema de referencia para las empresas de base tecnológica. Ya estamos logrando que vengan muchas empresas nacionales e internacionales. Según la certificadora nacional Ances, el 20% de los certificados de empresas innovadoras de base tecnológica en España son de 'startups' que se implantan en la Región. Y luego tenemos una gran oportunidad a nivel industrial. Por un lado, energéticamente, con el Valle de Escombreras, que creemos que puede convertirse en el polo energético sostenible más importante de Europa y para esto contamos con aliados como Repsol. Y por otro lado, con la industria de defensa y de seguridad. En el informe Draghi se decía que la Unión Europea se estaba descolgando en cuanto a competitividad y que una forma de recuperarla era apostando por la industria. Y dentro de la industria, uno de sus sectores es el de la defensa y la seguridad. Después, fijaos todo lo que ha llegado con la guerra de Ucrania, la de Oriente Medio, las imposiciones también de la OTAN, de Estados Unidos. Desde 2022 estamos trabajando en la Región en esa hoja de ruta de la industria de la defensa y la seguridad a través del programa Caetra. Para mí, este es uno de los proyectos más interesantes e ilusionantes que tenemos en la Región, donde queda de manifiesto que supimos adelantarnos. Ahora que la UE y todo el mundo en general está concienciado de que es necesario apostar por la industria de la defensa, nosotros ya hemos avanzado mucho. Caetra nace en Cartagena, por supuesto, y se amplía a toda la Región con más de 100 empresas asociadas. Estamos muy ilusionados porque vemos que Caetra tiene cada vez más repercusión a nivel nacional e internacional. Hace poco vinieron a la Región treinta alcaldes de Ucrania interesados por el proyecto, pues no solo engloba la defensa y la seguridad, sino también la reconstrucción. La semana que viene en la Feria Internacional de las Fuerzas de la Defensa y la Seguridad en Madrid vamos a firmar un convenio con Telefónica.

«No veo desgaste»

-Pese a ese balance tan positivo que hace usted, el último Barómetro del Cemop le da los mismos diputados que en 2023 y apunta a una importante fuga de votantes del PP hacia Vox. ¿No hay cierto estancamiento?

-Al final, lo más relevante de una encuesta para los ciudadanos de a pie es quién ganaría las elecciones. Y esa encuesta del Cemop nos dice que, si hay elecciones en la Región, las ganaría de forma contundente el Partido Popular, con más diputados que toda la izquierda junta. Y de todos los líderes, el más valorado es el presidente de la Región. Son datos no poco importantes de esa encuesta. Además, a mí me gusta mirar siempre el contexto nacional. Y las encuestas son muy similares: más o menos mantenimiento por parte del PP respecto al resultado de 2023 y un leve crecimiento de Vox. Por tanto, estamos dentro de la previsión en cuanto a los sondeos que hay en el resto de España. Nuestro objetivo es alcanzar la mayoría absoluta en la Región y vamos a trabajar para conseguirla en 2027. No veo desgaste en el Gobierno porque, según esa encuesta, mantenemos el resultado de 2023 y somos el único partido con posibilidades de ganar unas elecciones. Por tanto, creo que estamos en el camino de poder conseguir la mayoría absoluta en 2027.

-¿Con usted volviendo a ser candidato del Partido Popular?

-Es mi intención, desde luego. Cansado no estoy, en absoluto. De hecho, cada día estoy más fuerte, creo que se me ve y que lo transmito. Cada día me ilusiona más la Región, no consigo transmitir con palabras cómo vivo, siento y me ilusiona la Región de Murcia. Digo muchas veces que esta es la mejor tierra del mundo porque es la forma que tengo de poder expresar lo que siento. Para mí la Región de Murcia es lo más grande, no hay nada más importante. Es mi pasión y mi futuro está vinculado y va a estar vinculado siempre a trabajar por la Región de Murcia.

-La Región sigue sin Presupuestos de 2025. ¿A qué cree que se debe esa resistencia de Vox a darle su apoyo? Recientemente, han pedido negociar directamente con Feijóo y les llaman el «patito feo» del PP nacional.

-En ocasiones se lanzan a través de notas de prensa consignas políticas, a veces incluso populistas, pero que cuando se contrastan con la realidad pierden toda la veracidad. En España están sin Presupuestos Aragón, Castilla y León, Baleares e incluso la Comunidad Valenciana no los ha aprobado todavía. Miren, el Gobierno de la Región de Murcia quiere que haya Presupuestos no por una razón de beneficio político, sino porque cree que es bueno que a los ciudadanos de la Región se les siga bajando impuestos, que cuenten con más dinero para sanidad, educación y políticas sociales. Otros partidos hablan de muchas condiciones, pero pienso que se olvidan de que lo importante de unos Presupuestos no es ver satisfecho tu ideario político, sino el millón seiscientos mil hombres y mujeres que viven en la Región de Murcia. Yo sí soy consciente de esto y por eso, si se fijan, siempre que he planteado algo relativo a los Presupuestos, era relativo a cuestiones que le importan a los ciudadanos de la Región como la sanidad, la educación, los impuestos, las políticas sociales... En ningún momento he antepuesto ningún tipo de interés político del Gobierno ni del PP, porque creo que hay que separar los intereses partidistas de unos Presupuestos que son buenos para los ciudadanos de la Región. Estamos intentando negociar y sabemos que, en una negociación, todas las partes ceden. Tenemos incluso un preacuerdo en lo que son las partidas presupuestarias y no entiendo que sigan bloqueando los Presupuestos.

-Ha condenado el Pacto Verde Europeo, ha rechazado la inmigración ilegal, se ha abierto a cerrar el centro de menores de Santa Cruz. ¿Hasta dónde van a ceder para alcanzar ese acuerdo presupuestario con Vox?

-El Gobierno de la Región de Murcia, y yo personalmente como presidente, tenemos un concepto de la responsabilidad muy alto. Muy, muy alto. Soy consciente, por los argumentos que le daba anteriormente, de que es bueno que los ciudadanos de la Región de Murcia tengan Presupuestos. Como presidente, prefiero desgastarme yo a que se desgaste la Región. En esta negociación se cede para que los murcianos puedan tener más dinero para sanidad, para dependencia, para educación, que es uno de los grandes objetivos de esta legislatura, porque es el verdadero ascensor social que permite que todos puedan cumplir sus sueños. Así que si me tengo que desgastar por esto, me voy a desgastar. Insisto en que las partidas presupuestarias están acordadas prácticamente y el marco político también está definido. Por eso no sé exactamente cuál es el motivo del bloqueo de los Presupuestos.

«Descarto elecciones»

-En el caso de prolongarse la situación, ¿se podría pulsar el botón del adelanto electoral?

-No lo veo y lo descarto. Sería muy irresponsable someter otra vez a un nuevo proceso electoral a los ciudadanos, que ya cumplieron con su obligación de ir a votar, porque los políticos no somos capaces de llegar a un acuerdo. También descarto esa opción porque la Región, al ser una comunidad de régimen común, tiene que celebrar obligatoriamente elecciones en 2027. Así que no tiene ningún sentido hacer unas elecciones en 2026 y otras en 2027. Esto sería perder la mitad de esta legislatura y generar dos años de inestabilidad que yo, desde luego, no voy a propiciar.

Ampliar Secuencia de imágenes del jefe del Ejecutivo regional durante la entrevista, que tuvo lugar en el Palacio de San Esteban. Nacho García

-¿Pero hasta cuándo puede aguantar así, con los Presupuestos prolongados?

-Pedro Sánchez está demostrando que se puede gobernar toda la legislatura incluso sin presentar unos solos Presupuestos. Pero nosotros no somos tan irresponsables como él. Además de que tenemos unos Presupuestos aprobados en esta legislatura, queremos aprobar las cuentas de 2025 y vamos a negociar hasta el final. Todavía estamos dentro de un plazo razonable para poder aprobar los Presupuestos de 2025.

-El Trasvase Tajo-Segura vuelve a estar amenazado por las nuevas reglas de explotación. ¿Qué tienen previsto hacer el Gobierno regional y el PP para que estas reglas no salgan adelante?

-Si Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno de España quieren cerrar el Trasvase, lo van a cerrar. De todas las promesas que ha hecho Sánchez, la única que está dispuesto a cumplir es la de cerrar el Tajo-Segura. Pero nosotros tenemos que impedirlo y ahora es el momento de la verdad, el momento en que la Región le demuestre a Pedro Sánchez, al PSOE y al Gobierno de España que, por mucho que quiera, no va a poder cerrar el Trasvase. En el momento en que más reservas hídricas hay, en el momento en que la cabecera del Trasvase tiene más recursos que nunca, en el momento en que queda patente que hay agua suficiente para todos los españoles, el Gobierno de España pone encima de la mesa este recorte del Trasvase. Esto no tiene absolutamente ninguna lógica ni responde a ningún criterio técnico, porque el agua que se va a quitar a la Región no se destina a nadie. Recortar el Trasvase cuando más agua hay en España, sin dársela a nadie, sólo responde a una prebenda política para Castilla-La Mancha. Por tanto, la oposición tiene que ser frontal. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Si hay un solo resquicio constitucional para frenarlo, lo vamos a frenar. Si hay un solo resquicio en cualquier otra instancia judicial, lo vamos a frenar. Si administrativamente se puede hacer cualquier cosa, la vamos a hacer. Si institucional o políticamente tenemos que dar el paso que tengamos que dar, lo vamos a dar. Vamos a hacer todo absolutamente todo lo necesario. Es tal barbaridad pretender dejar a una parte de España sin un recurso básico para la supervivencia que yo en ocasiones lo he asemejado a la energía. Ahora que hemos sufrido un apagón, aunque todavía no sepamos a qué se debió ese apagón, imagínense que un día el Gobierno dice que a una parte de España le va a recortar el 50% de su capacidad energética porque sí. Eso es condenar a la ruina, condenar a muerte a esa región, ¿verdad? Pues con el agua es exactamente igual. Una mañana no se puede levantar el Gobierno y, por un compromiso político, decirle a la Región de Murcia, a la Comunidad Valenciana y a Andalucía que le va a recortar el 50% del agua que reciben. Y ya no hablo sólo de la agricultura o de la industria alimentaria, porque, de una forma u otra, toda la sociedad de la Región de Murcia está conectada con el Trasvase. Así que cerrarlo supone también cerrar el futuro, la identidad y la razón de ser de esta Región. No podemos permitirlo. Por eso mis palabras van ahora más dirigidas a la sociedad que al sector agrícola en concreto. Nos jugamos mucho, nos jugamos la Región de Murcia tal y como la conocemos, nos jugamos lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Sin el Trasvase, no solo no vamos a ser una de las regiones que más crezca, sino que vamos a ser la región que peor lo pase en términos de empleo, crecimiento y captación de inversiones. Por todo esto, no podemos permitir que el Gobierno se salga con la suya, no podemos permitir que Pedro Sánchez y el PSOE cierren el Trasvase, porque no hay ningún tipo de alternativa para compensarlo.

Así lo ve Adelanto electoral «Sería muy irresponsable someter otra vez a un nuevo proceso a los ciudadanos»

Financiación autonómica «No vamos a subir impuestos porque Sánchez nos esté dando menos que a otros territorios»

Sanidad «Es muy difícil poder contratar a todos los médicos que se necesitan porque no hay»

Acogida de menores «La Comunidad no va a colaborar ni ser cómplice de ningún acuerdo con Puigdemont»

Turismo «El sector aporta el 11,3% del PIB y queremos aumentar su peso en dos puntos más»

«Paripés» de Francisco Lucas

-El nuevo secretario general del PSRM, Francisco Lucas, se ha comprometido a defender el Trasvase por encima de todo. ¿Le cree? ¿Piensa que puede haber un frente común?

-Lo veo difícil, porque hasta ahora lo que hemos visto son monólogos. Es decir, el secretario general del PSRM le dice a Pedro Sánchez que el Trasvase es irrenunciable, pero Sánchez, que es quien toma las decisiones, no le contesta. Esta semana publica una foto en redes sociales con el secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, que tiene un largo historial de ataques a la Región, y dice que le ha transmitido su rechazo a las nuevas reglas de explotación. Pero Morán, el que toma las decisiones, no contesta. Así que son paripés. Defender el Trasvase Tajo-Segura es no presentar el cambio de las reglas de explotación. Lo demás es hacer el ridículo. El secretario general del PSRM le dice a Sánchez que hay que defender el Trasvase, se va a hablar con el secretario de Estado de Medio Ambiente a decir que hay que defender el Trasvase y lo respetan tanto, tiene tanta influencia en su partido, que a continuación presentan un recorte del Trasvase. Es casi mejor pensar que todo esto es un paripé del señor Lucas que pensar que no pinta nada en el PSOE y que le hacen oídos sordos. Porque cuanto más habla el PSOE en la Región de Murcia del Trasvase, más recortes presenta el Gobierno de España.

-El ejercicio anterior, 2024, se cerró con tensiones de tesorería a la hora de afrontar algunos pagos. ¿Este año, si se mantienen las cuentas prorrogadas, se puede agravar esta situación?

-Las tensiones de tesorería no se deben a que los Presupuestos estén prorrogados o no, esa no es la razón. Probablemente volverá a haber tensiones de tesorería este año, y me preocupa, pero la causa está en la infrafinanciación. Nosotros ya lo decimos como un mantra y, cuando algo se repite tanto, pues quizás no se le da la importancia por parte de la sociedad que debería tener. Pero desde 2009 somos la comunidad peor financiada y al final el riñón se va agotando. El problema se agrava en un año como este, en el que el Gobierno todavía no ha aprobado ni el FLA ni el ExtraFLA. Nos deben todavía 1.190 millones de euros de las entregas a cuenta y del ExtraFLA, que no se liberan. Cuando es el Gobierno de España el que, a través del sistema de financiación autonómica, tiene que darnos el presupuesto para sanidad, educación y políticas sociales, no nos lo da. Así cada vez se generan más tensiones de tesorería. Y cuando llevamos desde 2009 recibiendo en torno a 600 millones de euros menos que la media, 1.000 menos que la comunidad que más recibe, y esto un año tras otro, tras otro, tras otro… Al final, como digo, ese riñón financiero se va agotando y llegamos a la situación que vimos el año pasado. Las tensiones de tesorería se arreglarían si se reformara el sistema de financiación y la Región de Murcia recibiese lo mismo que el resto.

Ampliar Fernando López Miras, en el entorno del azud de Ojós. Nacho García

-Pero mientras llega esa deseada reforma del sistema de financiación, que no depende de ustedes, algo tendrá que hacer el Gobierno regional para equilibrar las cuentas públicas, ¿no?

-El Gobierno de la Región de Murcia no va a subir los impuestos a los ciudadanos porque Pedro Sánchez nos esté dando menos que al resto de territorios y se niegue a reformar el sistema de financiación autonómica, que está caducado desde 2014. El Gobierno de la Región de Murcia tampoco va a aprobar un recorte en sanidad o un recorte en educación porque estamos recibiendo menos de lo que nos corresponde. Sería muy injusto y yo considero que gobernar requiere dosis de justicia. Fíjense que, siendo la comunidad peor financiada, somos la de mayor gasto sanitario por habitante. Porque nosotros creemos en que el estado de bienestar es lo primero y que la sanidad, la educación y las coberturas sociales de los ciudadanos son lo primero.

-¿Para aliviar las finanzas regionales no ayudaría la quita de la deuda que plantea el Ministerio de Hacienda?

-Es que esa quita no alivia las tensiones de tesorería. Estamos hablando de que recibimos cada año 600 millones menos que la media, y 1.000 menos que las comunidades mejor financiadas. ¿Y Sánchez, el PSOE y el Gobierno de España quieren que traguemos con una quita de deuda que supone en torno a 25 o 30 millones de euros de los 600 que se nos deben porque lo han pactado con Puigdemont? ¿Usted quiere que yo acepte algo que no arregla el problema de la Región de Murcia porque lo ha pactado con los independentistas catalanes para seguir en La Moncloa? No tiene ningún sentido. No voy a ir a Moncloa a firmar algo que no soluciona el problema de la Región, pues al día siguiente de firmar esa quita de la deuda seguiremos recibiendo 600 millones menos que el resto de comunidades autónomas para sanidad, educación y políticas sociales. Aquí no tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de financiación.

-Otro frente abierto con el Gobierno de España es la acogida de menores extranjeros. ¿Aceptará a los menores que el Estado cree que corresponden a la Región con esos criterios?

-La política migratoria es algo que trasciende a las comunidades autónomas y requiere, cuanto menos, una planificación estatal y europea. Y otra cuestión tan importante como esta la volvamos a someter a los acuerdos de Pedro Sánchez con Puigdemont. ¿Me está pidiendo que la Región de Murcia acepte un reparto de menores porque Pedro Sánchez lo ha pactado con los independentistas catalanes para seguir en La Moncloa? Pues por supuesto que no, en absoluto. La Región de Murcia no va a colaborar ni va a ser cómplice de ningún acuerdo que Pedro Sánchez alcance con un prófugo de la Justicia como Puigdemont. Y el reparto de menores extranjeros es un acuerdo entre Sánchez y Puigdemont. La Región ya ha demostrado con creces su solidaridad y ese reparto de inmigrantes en España tiene que hacerse en condiciones de igualdad. Porque hay unas regiones que somos receptoras a través de nuestras costas de esa inmigración ilegal, no todas asumen y gestionan este drama en las mismas condiciones.

-Usted denuncia la desigualdad de trato a las autonomías, pero en la Región también hay desigualdades entre comarcas, por ejemplo en el servicio sanitario en Lorca o el Noroeste.

-Tenemos un gran problema en España, no solo en la Región, que es la falta de médicos. Es muy difícil poder contratar a todos los médicos que se necesitan porque no hay, no por falta de presupuesto o porque no se quiera. Hay algunas zonas en la Región a las que es más difícil que se puedan desplazar los médicos a trabajar por diferentes cuestiones, las cuales se han declarado como zonas de difícil cobertura de forma que se recompensa para que los facultativos puedan ir. Estamos intentando corregir esa falta de facultativos, pues es lo que genera las listas de espera y todas las demoras, que desde luego no son deseables aunque en la Región estemos por debajo de la media nacional. Si se cambiaran los criterios, si se ampliaran las plazas del MIR y si el Ministerio acreditase más MIR, podríamos tener más médicos para solventar esta situación.

-La Comunidad lleva catorce años sin construir un solo kilómetro de autovía. ¿Cuándo se piensan afrontar infraestructuras como el desdoblamiento de la carretera de Mazarrón?

-Cada kilómetro de autovía cuesta seis millones de euros. El Gobierno de Rajoy dejó un plan de infraestructuras que permitía la colaboración público-privada, lo que hubiera sido muy positivo para la Región, pero ahora el Ministerio no lo autoriza. Siendo la comunidad peor financiada, teniendo que endeudarnos para abrir los hospitales y colegios, perdemos competitividad para afrontar inversiones que tenemos voluntad de afrontar.

Ampliar Detalle de las manos de López Miras. Nacho García

«Crearemos un mapa de capacitaciones tecnológicas para inversores»

-La Región tiene una cuestión pendiente también con las redes de canalización de energía, como se ha evidenciado también esta última semana, tras el apagón nacional.

-Necesitamos más capacidad eléctrica en el Valle de Escombreras, para los proyectos de hidrógeno verde; en el Noroeste para proyectos importantes de energía renovable; y más capacidad de distribución para inversiones importantes que se quieren establecer aquí. Hemos presentado diferentes proyectos a Red Eléctrica Española, que esperemos que los evalúe positivamente y los incluya en su planificación. Si no, se generará un cuello de botella y no podremos atraer más inversiones.

-¿Qué están haciendo para atraer esas inversiones?

-En estos dos años se han ejecutado ya 600 millones de euros en inversiones en la Región. Vamos a seguir intentando atraer más. Pondremos en marcha un mapa de capacidades tecnológicas, que será una herramienta para que, cada vez que venga una empresa o un inversor, además de las facilidades que se les pueda procurar en la disciplina administrativa, se van a incluir geoposicionados los proveedores de alto valor tecnológico. Contamos con proveedores de primer nivel internacional en sectores estratégicos y queremos aprovechar su potencial

-Para crecer en turismo, ¿no hace falta aumentar plazas hoteleras y mejorar las conexiones del aeropuerto?

-Que la Región necesita más hoteles es algo objetivo. Es una de nuestras prioridades. Hay inversiones previstas en Murcia y en Cartagena. El aeropuerto va a tener este verano conexiones con 23 aeropuertos de Europa. Es una cifra que nos hace crecer.

Ampliar Fernando López Miras, durante la entrevista. Nacho García

«La ley de simplificación administrativa verá la luz este año»

Tres son los proyectos legislativos en los que trabaja el Gobierno de Fernando López Miras: la cuarta ley de simplificación administrativa, la ley de universidades y la ley de ciencia. Sobre la primera de ellas, admite el presidente que «se tendría que haber aprobado ya, pero es verdad que necesitamos el mayor de los consensos en la Asamblea». Esta cuarta norma, que será un texto refundido de las tres anteriores, «se ha elaborado de la mano de la patronal Croem y también va a ver la luz este año». Con ella se dará más importancia a la declaración responsable: «Queremos que parta de la premisa de tratar al ciudadano, y sobre todo a los empresarios, comerciantes o autónomos, como presuntos cumplidores de la ley, no como presuntos delincuentes».

Más habrá que esperar para las otras dos normas, aunque adelanta que el anteproyecto de la de universidades llegará al Consejo de Gobierno antes del verano porque «es una ley estratégica en esta legislatura». Con ella, «se quiere favorecer la internacionalización de nuestras universidades y fomentar la investigación» y añade que «se ha hecho de forma participativa con las universidades de la Región». Para el presidente es importante su desarrollo «porque tiene que solucionar muchos problemas que genera la Ley Orgánica del Sistema Universitario, a nivel nacional, en la que no se ha escuchado a la comunidad educativa».

La que más tardará es la de ciencia, cuyos trabajos se iniciaron después que la de universidades y en la que también trabaja el consejero Juan María Vázquez. Remarca sin embargo López Miras que «también estará preparada para esta legislatura».