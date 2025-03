Fernando López Miras habla de su pareja: «Estoy locamente enamorado»

María Nortes Pérez Viernes, 28 de marzo 2025, 11:59 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

Fernando López Miras, el jefe del Ejecutivo regional, anunció este jueves durante su visita a la cadena radiofónica Onda Regional que se encuentra «locamente enamorado» de su pareja, una mujer, cuyo nombre no quiso desvelar en el programa 'Músicas en la memoria'.

Esta revelación se produjo durante el desarrollo del programa, cuando el presidente de la Región de Murcia se enfrentó al reto de condensar en únicamente 12 canciones todas las etapas de su vida. Esta tarea fue complicada para López Miras, quien siempre ha afirmado ser un «gran amante de la música». «Casi todos los aspectos de mi vida están relacionados con la música», explicó el presidente.

Aunque Fernando eligió 12 canciones, no pudo evitar señalar que para él «faltan muchos grupos y cantantes» que escucha en su día a día o que lo han marcado de alguna manera. 'Viva el carnaval aguileño', de Antonio Carvajal, 'Cantares', de Joan Manuel Serrat, y 'Peor para el sol', de Joaquín Sabina, son algunas de las melodías que han rubricado momentos verdaderamente significativos para el presidente, aunque hay una que destaca por encima de todas: 'El principio de algo', de La La Love You, una canción «muy especial» para él, que comparte con «su chica».

«Es la canción que sonó cuando me estaba tomando la primera cerveza con la mujer de la que estoy enamorado», expresó emocionado el líder del Ejecutivo regional. «El día que la conocí y tomé con ella una cerveza estaba actuando este grupo y sonó esta canción», se sinceró López Miras, quien no puedo evitar seguir narrando cómo se sintió: «La miré a los ojos y me enamoré».

¿Boda a la vista?

Fernando López Miras también se sinceró sobre «una posible boda» durante el programa y aclaró que «todavía no, todo se verá». El presidente también fue preguntado sobre si la relación de la que hablaba iba en serio y, ante la cuestión, Miras fue contundente: «Sí, sí, claro, las cartas están sobre la mesa».

El presidente de la Comunidad ya no sostiene aquello de «soy soltero, no por falta de destreza, sino por exceso de prudencia», ya que ahora ve las cosas de un modo diferente. A pesar de no tener fecha de boda, Fernando López Miras asegura que su romance «va pa'lante».