El feminismo vuelve a tomar la calle

laverdad.es

Parte de las concentradas en Belluga de Murcia inician una marcha desde la plaza de la Cruz. Caminan en dirección a la calle Correos entre lemas por la igualdad y contra la Violencia de género. Con lemas como "soy feminista y no feminazi" y "no es no" avanzan por Correos hacia La Merced, interrumpiendo momentáneamente el tráfico