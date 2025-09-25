Los farmacéuticos de la Región de Murcia proyectan su labor en el día mundial de la profesión Mula acoge los actos conmemorativos que acercan a los ciudadanos el papel que desempeñan los profesionales en su día a día

Mula acogió este jueves 25 de septiembre la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que incide en la labor que desarrollan los farmacéuticos para mejorar la salud y el bienestar y reforzar las capacidades del sistema sanitario.

En esta ocasión el lema escogido fue 'Piensa en salud, piensa en farmacia', que en nuestro país se ha acompañado con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo, reflejando la doble dimensión científica y social de la profesión farmacéutica.

Los actos comenzaron este jueves con una visita al Museo de Mula-Convento de San Francisco, ofrecida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (Cofrm) a sus colegiados. La actividad dio paso a la celebración del acto institucional presidido por la directora general de Atención Primaria, Josefa Marín, acompañado del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno y de la presidenta del Cofrm, Paula Payá.

En el encuentro, Paula Payá destacó «la importancia de una profesión que combina ciencia, humanidad y compromiso, que garantiza el uso seguro y racional de los medicamentos, velando siempre por la salud y bienestar de los pacientes».

«Una profesión», remarcó la presidenta, «muy útil en prevención, en educación sanitaria o en atención a colectivos vulnerables», y recordó algunos de los proyectos que se han puesto en marcha desde el Colegio como son los talleres de coordinación médico-farmacéuticos, los programas de cribado de cáncer de cérvix y colorrectal o la implantación de los Sistemas Personalizados de Dosificación para que los pacientes polimedicados tengan un acceso seguro y controlado a su tratamiento. Actividades que se han desarrollado en colaboración con la Consejería de Salud y con Ayuntamientos de la Región.

Otros de los asuntos fueron «la necesidad de visibilizar la importancia de universalizar el uso de la receta médica oficial para garantizar la eficacia, la seguridad y el seguimiento de los tratamientos». El acto contó con miembros de la corporación municipal de Mula, de representantes de la Asamblea Regional y de entidades y asociaciones del sector, así como de la Universidad.

Para proyectar la labor asistencial y el trabajo del farmacéutico en su día a día, el colegio instaló una carpa en la plaza del Ayuntamiento, desde la que se informó y asesoró a más de un centenar de personas, acercándoles la profesión sanitaria. Una actividad que contó con la visita del consejero de Salud, Juan José Pedreño, diputados regionales y representantes de asociaciones del sector como SEFAC y FEFE también han estado presentes en los actos conmemorativos.

La Región se Ilumina de verde

Diferentes municipios de la Región de Murcia se sumaron a la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico iluminando de verde sus edificios más emblemáticos. Así, el Ayuntamiento de Murcia ha iluminado el Edificio Moneo, el Palacio Almudí y Murcia Río. Por su parte el Ayuntamiento de Cartagena la fuente del Submarino Peral. Mientras que Lorca se ha sumado a este homenaje a la profesión farmacéutica iluminando la pasarela Alcalde Miguel Navarro y la fuente de San Antonio. Otras localidades como Torre Pacheco, Águilas, Abanilla o Cehegín también han participado con este gesto.

Jornada de Hemodonación

La agenda de actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Farmacéutico culmina este viernes 26 de septiembre en Murcia con una Jornada de Hemodonación en las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos (Avenida Jaime I El Conquistador, 1, Entresuelo) desde las 9 a las 14 horas, organizada conjuntamente con el Centro Regional de Hemodonación.