Los farmacéuticos proyectan su papel como referentes sanitarios

El COFRM pone rostro y voz a profesionales que trabajan en siete ámbitos donde el sector tiene una función vital

Mula acoge hoy la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, una conmemoración, organizada por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que incide en la proyección de la labor que desarrollan las farmacéuticas y los farmacéuticos para mejorar la salud y el bienestar en la todas las comunidades y reforzar las capacidades del sistema sanitario.

Para celebrar esta fecha, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) ha organizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Mula, una agenda de actividades, con el acto institucional de hoy en el Museo de Mula-Convento de San Francisco como uno de los más destacados. A esto se suma la 'Carpa de la Salud' que abrirá sus puertas de 10.00 a 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, donde los muleños podrán realizarse pruebas de salud, así como recibir información y asesoramiento.

Además, el COFRM acogerá mañana, en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación, una nueva jornada de donación de sangre, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

«Conmemoramos una fecha que nos recuerda la importancia de una profesión que combina ciencia, humanidad y compromiso. Somos un pilar fundamental de la Sanidad, trabajando en red, colaborando con otros profesionales de la salud y siempre al servicio de las personas», afirma presidenta del COFRM, Paula Payá.

Pilar Zafrilla Farmacéutica Comunitaria en Mula y vicedecana de Farmacia en la UCAM «En la farmacia comunitaria actuamos como agentes de salud accesibles»

-¿Cómo contribuye su trabajo diario a la salud y bienestar de los vecinos?

-Se refleja en múltiples dimensione: orientamos sobre la correcta utilización de los medicamentos, detectamos posibles interacciones o problemas relacionados con la medicación, fomentamos hábitos saludables y colaboramos en campañas de cribado y prevención.

-¿Qué le llevó a dedicarse a la farmacia comunitaria y qué consejo daría a las nuevas generaciones?

-De la convicción de que este ámbito es el punto más cercano entre la ciencia farmacéutica y la vida diaria de los pacientes. El contacto directo con las personas, acompañarlas en el uso seguro de los medicamentos y contribuir a mejorar su calidad de vida resulta muy gratificante. Además, ofrece un espacio único para la prevención, educación sanitaria y promoción de la salud, donde no solo dispensamos medicamentos, sino que actuamos como agentes de salud accesibles.

Isabel Santos Directora de Marketing de Hefame y de la marca Interapothek, 'ia' «La distribución farmacéutica combina vocación sanitaria con visión estretágica»

-¿Cómo resumiría su experiencia profesional en Hefame?

-Mi trayectoria en Hefame ha sido apasionante y llena de aprendizajes. Aunque mi vocación nació en la farmacia familiar, aquí descubrí mi verdadera pasión. He tenido la oportunidad de liderar proyectos transformadores, como la creación de nuestra marca Interpothek y la digitalización de la farmacia con F+, iniciativas que me han permitido innovar, entender las necesidades de mis compañeros y generar un impacto directo en el futuro de la profesión, siempre desde una visión estratégica, global y comprometida con la evolución de la farmacia.

-¿Por qué recomendaría a un farmacéutico apostar por este sector?

-Porque combina vocación sanitaria con visión de negocio. Permite trabajar en áreas estratégicas como calidad, marketing, innovación y desarrollo de servicios que aportan valor real a las farmacias y al paciente.

Carles Iniesta Farmacéutico hospitalario en el Reina Sofía «La farmacia hospitalaria es clave en la mejora de la atención sanitaria»

-¿Qué le motivó a decantarse por esta especialidad?

-Desde el inicio de mi formación me atrajo la farmacocinética y la posibilidad de entender cómo los medicamentos se comportan en cada paciente. La farmacia hospitalaria me ofrecía el entorno ideal para aplicar ese conocimiento en la práctica asistencial, combinando la investigación con la atención directa al paciente. Ese equilibrio entre ciencia y clínica fue lo que me llevó a elegir esta especialidad.

-¿Qué consejo daría a los estudiantes de Farmacia que están pensando en especializarse en farmacia hospitalaria?

-Que afronten esta especialidad con vocación de servicio al paciente, con compromiso con la evidencia científica y con una actitud de colaboración constante con el resto de profesionales sanitarios. Es una disciplina en plena evolución que ofrece un papel protagonista en la mejora de la atención sanitaria y amplias oportunidades de desarrollo en investigación clínica y traslacional.

Carmen Nieto Jefa de servicio de Análisis Clínicos en el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena «Más del 70% de las decisiones clínicas se basan en los datos del laboratorio»

-¿Qué significa para usted ser farmacéutica en el área de análisis clínicos?

-Me considero privilegiada de poder ejercer en laboratorio clínico. Formo parte de un colectivo multidisciplinar de profesionales con diferente formación y como farmacéutica especialista en análisis clínicos creo contribuir a nuestro principal objetivo que es ayudar en la toma de decisiones clínicas.

-¿Cómo contribuye su trabajo en la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades?

-El laboratorio de análisis clínicos es crucial para todo el sistema sanitario, es la especialidad que más frecuentemente interviene en el proceso global de atención al paciente. Más del 70% de las decisiones clínicas necesarias para la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades se basan en los datos aportados por el laboratorio, esto supone una gran ventaja para los especialistas y a la vez una gran responsabilidad.

Jaime Martínez Farmacéutico en la Administración. Jefe de Servicio de Ordenación y Acreditación Sanitaria y Calidad Asistencial CARM «En la administración pública, el farmacéutico contribuye a las políticas de salud»

-¿Qué le motivó a orientar su carrera en el ámbito de la administración pública?

-Desde mis primeros pasos como farmacéutico entendí que la salud pública es un engranaje complejo y me atrajo la posibilidad de trabajar en la prevención, la vigilancia y la mejora continua de la calidad asistencial, con un impacto directo en la salud la población. La Administración me ofrecía ese espacio donde aplicar mis conocimientos técnicos para proteger a la población, garantizar que los medicamentos, los alimentos y el entono fuesen seguros, y contribuir a las políticas de salud pública que sirviesen para proteger y mejorar la salud de la población.

-¿Cómo describiría su papel?

-El farmacéutico en la Administración es un profesional esencial que combina conocimiento científico, gestión sanitaria y protección de la salud, adaptándose a los nuevos retos propios de una sociedad que avanza a pasos agigantados.

Joaquín Jordán Farmacéutico docente. Catedrático de Farmacología en la Universidad de Castilla-La Mancha «Se podrán descubrir nuevos fármacos si se apoya la investigación farmacéutica»

-¿Qué otros aprendizajes intenta inculcar a sus alumnos?

-El rigor científico, pensar y generar una hipótesis, adelantar resultados en base a conocimientos, la experiencia crítica, pero, sobre todo, la formación. Yo sigo formándome; leyendo artículos de investigación diariamente; acudo a seminarios impartidos por otros compañeros, y a las sesiones, cursos, microacreditaciones o másteres organizados por el COFRM.

-¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que trabaja ahora y qué papel cree que tendrá la investigación en la mejora de la salud pública?

-Una de las principales líneas es el estudio de la evidencia científica en el campo de la Farmacología, aplicada a tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como alzhéimer o párkinson. El conocimiento y descubrimiento de nuevos fármacos o su reposición terapéutica solo se podrán realizar si se apoya y estimula la investigación farmacéutica.

José Luis Zafrilla Director técnico de Grifols «La industria farmacéutica requiere responsabilidad, rigor y atención al detalle»

-¿Qué destacaría del papel del farmacéutico dentro de la industria?

-Trabajar en la industria implica contribuir al desarrollo, fabricación y distribución de medicamentos que mejoran la salud y la calidad de vida de las personas. Es un entorno exigente, que requiere rigor, responsabilidad, atención al detalle y una gran capacidad de trabajo en equipo. Ver cómo ese esfuerzo colectivo se traduce en tratamientos que llegan a los hospitales es una muestra clara del impacto real que tiene nuestro trabajo.

-¿Cuál cree que es la principal contribución de los farmacéuticos que trabajan en la industria al sistema de salud?

-Gracias a su formación multidisciplinar, los farmacéuticos aportan una visión global y rigurosa que les permite participar en áreas clave como investigación, producción,calidad, regulación o farmacovigilancia. Su labor profesional es esencial para garantizar que los medicamentos lleguen a los pacientes de forma segura, eficaz y con los más altos estándares.