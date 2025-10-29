La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una madre soltera juega con su hijo en un parte. Sonia Tercero

El 80% de las familias monoparentales de la Región de Murcia están encabezadas por una mujer

Un estudio apunta que el 95% de las madres en solitario manifiestan complicaciones para llegar a fin de mes

EP

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:13

Ocho de cada 10 familias monoparentales de la Región de Murcia están encabezadas por una mujer, según se desprende de la décimo tercera edición del informe Monoparentalidad y Empleo, elaborado por la Fundación Adecco y publicado este miércoles.

En concreto, en la Región hay unas 55.000 familias monoparentales, de las que el 80% -44.100- son sostenidas por una mujer, y el 20% restante -10.900- por un hombre.

En el conjunto del país, el estudio apunta que el 95% de las madres en solitario manifiestan complicaciones para llegar a fin de mes. Los elementos que más tensionan su presupuesto son la vivienda (85%), la alimentación (59,3%), el ocio y las actividades familiares (57,5%), la educación de sus hijos (55%), la ropa (54%) y los suministros (53%).

Ante estos datos, la directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, subrayó este miércoles que la inestabilidad laboral en los hogares monoparentales, sustentados por un único ingreso, se ve agravada por el encarecimiento del coste de vida y la sobrecarga de cuidados. «Esta combinación limita tanto los recursos económicos como el tiempo para acompañar a los hijos, convirtiendo la educación en un gasto difícil de asumir y debilitando el principal motor de movilidad social», indicó.

Según Bravo, la pobreza puede transmitirse de una generación a otra y, por ello, es necesario garantizar un empleo digno, estable y compatible con el cuidado, como «herramienta clave para frenar la pobreza heredada y asegurar un futuro próspero para las nuevas generaciones».

