El fallo obliga a aplazar juicios y comparecencias en los juzgados de la Región

Alicia Negre Murcia Lunes, 28 de abril 2025, 16:56 | Actualizado 17:02h.

En la Ciudad de la Justicia de Murcia el peor apagón eléctrico de la historia reciente de España lo sumió de repente todo a negro. El fallo que en torno a las doce del mediodía trajo este lunes el caos a todo el país también repercutió en la principal sede judicial de la Región y en el resto de edificios repartidos por la Comunidad.

La ausencia de red eléctrica obligó a suspender juicios y señalamientos en toda la Comunidad, según explicaron fuentes judiciales. La cifra de procedimientos afectados por el apagón masivo en los órganos de la Región está, sin embargo, aún por determinar a falta de que se pueda recuperar la normalidad y comenzar a hacer balance del fenómeno.

Al magistrado Julio Guerrero, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, el 'fundido a negro' le pilló en un impasse entre dos juicios. «Al principio no nos ha extrañado quedarnos sin luz», remarca el juez, que alude a los problemas técnicos recurrentes que encuentran los profesionales en su día a día. «He esperado diez minutos a ver si volvía la luz y, al ver que no volvía, he dicho que esperábamos cinco minutos más», relata. «A las tres de la tarde hemos suspendido». En su órgano quedaron pendientes de celebrar dos juicios.

Uno de los principales problemas surgidos por el fallo eléctrico, explica el magistrado, se produjo cuando ciudadanos y trabajadores procedieron a abandonar la sede de la Ciudad de la Justicia de Murcia. El apagón bloqueó algunas de las puertas automáticas del edificio, lo que generó un cierto nerviosismo. «Con la emergencia se han cerrado las puertas de paso en los pasillos y la acumulación de gente era mucha», remarcó Guerrero. «Habrá que repasar esto».

En la sede de Murcia algunas personas quedaron atrapadas en los ascensores pero pudieron ser rápidamente rescatadas

Lorenzo Hernando, juez decano de Murcia, explicó que el fallo dejó en este partido judicial algunas "incidencias menores". En el caso de la Ciudad de la Justicia de Murcia algunas personas quedaron atrapadas en los ascensores pero pudieron ser rápidamente rescatadas. La ausencia de red eléctrica, según remarcó Hernando, obligó a suspender varios juicios, incluso algunos que se encontraban ya celebrándose. "Teóricamente el sistema mantiene la grabación pero habrá que comprobarlo", enfatizó. En el área de registro e información la actividad se vio totalmente suspendida por el apagón.

