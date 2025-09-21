La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del hospital Santa Lucía. Pablo Sánchez / AGM

Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena

Su marido, de 75 años, que iba conduciendo, fue trasladado al hospital Santa Lucía con pronóstico grave

LA VERDAD

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:26

La lista negra de muertes en carretera continuó aumentando este fin de semana. Una mujer de 71 años falleció este sábado en un accidente de tráfico registrado en Cartagena, cerca del polígono industrial Cabezo Beaza, según confirmaron fuentes municipales. La mujer viajaba como copiloto en un vehículo que conducía su marido, de 75 años, que fue trasladado al hospital Santa Lucía con pronóstico grave.

La Policía Local de Cartagena ha iniciado una investigación para tratar de aclarar las circunstancias del siniestro, ocurrido a las 15.30 horas de este sábado. El coche en el que viajaban los septuagenarios circulaba por la carretera de San Félix, cerca del citado polígono industrial, cuando se salió de la vía por causas que se indagan. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

El pasado año 48 vecinos de la Región se dejaron la vida sobre el asfalto y otros 251 acabaron en un hospital con lesiones de gravedad, muchas de ellas permanentes, de acuerdo a la estadística que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT). En lo que va de año -hasta el pasado 17 de septiembre- han sido 42 los fallecidos y 203 los heridos graves.

