Peregrinos, encabezados por miembros de la Hermandad de la Vera Cruz, en Caravaca en 2024. J. F. Robles

Expertos ven posibilidades de maximizar el impacto turístico del Año Jubilar de Caravaca

Un estudio de la UMU aboga por ampliar el abanico de experiencias de ocio de cara al próximo Jubileo de 2031

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:24

Un informe de la Universidad de Murcia (UMU) sobre el número de visitantes y el impacto económico del Año Jubilar de 2024 propone los ... retos de las celebraciones para el próximo Jubileo de 2031. Una de las conclusiones más relevantes es la conveniencia de incrementar la oferta complementaria a la motivación religiosa principal desarrollando productos y experiencias que atiendan a una diversidad de intereses culturales, naturales, gastronómicos y de bienestar, entre otros ámbitos de actuación.

