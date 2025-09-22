Expertos ven posibilidades de maximizar el impacto turístico del Año Jubilar de Caravaca

Un informe de la Universidad de Murcia (UMU) sobre el número de visitantes y el impacto económico del Año Jubilar de 2024 propone los ... retos de las celebraciones para el próximo Jubileo de 2031. Una de las conclusiones más relevantes es la conveniencia de incrementar la oferta complementaria a la motivación religiosa principal desarrollando productos y experiencias que atiendan a una diversidad de intereses culturales, naturales, gastronómicos y de bienestar, entre otros ámbitos de actuación.

Los especialistas han estimado el número de visitantes con motivo del Año Jubilar 2024 en casi 850.000 personas, aplicando el análisis de datos de movilidad obtenidos a partir de una muestra representativa de líneas móviles en España. Cifran el impacto económico en alrededor de cien millones de euros.

Algunos datos 67% de las personas que visitaron Caravaca el año pasado lo hicieron atraídas por el Jubileo. 8.000 turistas internacionales recalaron en 2024 en la ciudad, conforme a este análisis.

Entre los objetivos de las acciones a desarrollar se aconseja mejorar la calidad y variedad de los servicios turísticos, desarrollar rutas temáticas que conecten el patrimonio religioso con otros atractivos del entorno y fomentar la creación de experiencias para contribuir a alargar la estancia media de los visitantes y, consecuentemente, incrementar su gasto en el destino. Este enfoque en el valor añadido sería fundamental para maximizar el impacto económico de las personas que decidan visitar Caravaca de la Cruz durante los años jubilares y también en los períodos interjubilares.

También se señala, asimismo, como prioritario el diseño de políticas activas para atraer un mayor número de visitantes de otras regiones de España, más allá de las provincias limítrofes con mayor inercia de desplazamiento y, sobre todo, incrementar la afluencia de turistas extranjeros.

Apuestan por diseñar políticas para atraer a visitantes de provincias de España más alejadas

El equipo de investigación ha sido dirigido por Ángel Pascual Martínez Soto, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia. Su estimación del número total de visitantes nacionales de la ciudad se sitúa entre 1.099.877 y 1.430.280 de personas. El grupo mayoritario lo constituyen los residentes en la Región, de los que entre 789.794 y 1.027.011 procedían de distintos municipios.

Hombres de 45 a 65 años

En cuanto a la edad de los visitantes, en la muestra hay un ligero predominio del grupo de 45 a 65 años. Respecto a la renta, prevalecen los estratos medios y bajos. La distribución por sexo presenta una limitación metodológica debido a un alto porcentaje de datos desconocidos, aunque entre los registros identificados hay una ligera mayoría de hombres. Por su parte, los visitantes procedentes de otras comunidades autónomas se estiman entre 310.083 y 403.269. El análisis de su origen geográfico revela una fuerte concentración en provincias cercanas, como Alicante, Valencia y Granada, aunque también se registra una afluencia notable de grandes núcleos urbanos, como Madrid y Barcelona.

La distribución temporal de las visitas nacionales a lo largo del año pasado muestra una marcada estacionalidad. Los meses con mayor afluencia de visitantes, tanto regionales como del resto de España, fueron diciembre, mayo, junio y octubre. Estos picos coinciden con periodos vacacionales, festividades o eventos religiosos destacados en el calendario del Año Jubilar. En contraste, los meses de enero y febrero registraron la menor cantidad de visitantes. Aunque se observa una concentración en ciertos meses, también se evidencia un flujo sostenido de visitantes a lo largo de todo el año.

Picos estacionales

Considerando que no todos los visitantes a Caravaca durante el año fueron motivados por el Año Jubilar, se ha estimado, basándose en encuestas sobre el motivo de la visita, que aproximadamente dos tercios (67%) pueden atribuirse directamente al evento religioso. Aplicando este porcentaje a las estimaciones totales de visitantes nacionales, se proyecta que el número de visitantes específicamente motivados por el Año Jubilar se sitúa en un rango de 736.918 a 958.288, con un promedio de 847.603 visitantes. Esta cifra subraya la capacidad de atracción del evento como principal motor turístico para la localidad durante el hito religioso.

El registro de móviles extranjeros del INE indica una presencia de unos 8.000 turistas internacionales en Caravaca en 2024. La afluencia de visitantes extranjeros mostró una distribución altamente estacional, con picos en mayo y octubre, y menor presencia en invierno. Los principales países de origen fueron Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia.