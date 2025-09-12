Expertos, empresas y administraciones debatirán en Murcia sobre el retos y oportunidades de la IA y la ciberseguridad Entre los participantes figuran la directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google, Pilar Manchón, o representantes de multinacionales tecnológicas como Fortinet, NTT Data, Crowdstrike o IBM

La ciudad de Murcia acogerá los próximos días 1 y 2 de octubre el 'Summit de IA & Ciberseguridad', AICS, un evento impulsado por la Comunidad que reunirá a más de un millar de asistentes y que contará con la participación de los principales especialistas en inteligencia artificial y en ciberseguridad para debatir sobre el futuro, retos y oportunidades de estas tecnologías de última generación.

Entre los participantes figuran multinacionales líderes del sector tecnológico, como la directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google, Pilar Manchón, o representantes de multinacionales tecnológicas como Fortinet, NTT Data, Crowdstrike o IBM, así como de grandes empresas como FCC, Repsol, Navantia, Iberdrola, Cellnex o Adif o pymes tecnológicas regionales como Magnific AI.

Este evento, que está dirigido tanto a emprendedores y empresas como a grandes multinacionales y representantes del sector público, cuenta también con la participación de las principales consultoras de referencia en el ámbito tecnológico, entre las que figuran Larsen Digital Leaders o KPMG, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Las administraciones autonómicas estarán representadas a través de los responsables de las Agencias Digitales de la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia y Castilla la Mancha, así como de la Región de Murcia, y en el apartado de ciberseguridad intervendrán instituciones de referencia como el Centro Criptológico Nacional; el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), el Mando Conjunto del Ciberespacio o la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

El 'Summit' cuenta además con la participación de divulgadores científicos de referencia y con gran impacto mediático como el emprendedor, innovador y profesor Pau García-Milá o el periodista y presentador de televisión Iker Jiménez, quien en los últimos años está destacando por su trabajo en el campo de la investigación, la creación y la divulgación digital, y en particular en el ámbito de la inteligencia artificial.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, presentó este viernes la primera edición del congreso, que se celebrará en el auditorio Víctor Villegas, y que «durante dos días va a convertir a la Región de Murcia en el epicentro del debate, el análisis y una profunda reflexión sobre el uso actual y futuro de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, sus aplicaciones, retos y oportunidades».

La estrategia para la Región

El titular de Transformación Digital subrayó que este proceso de reflexión «es el que hemos seguido en el Gobierno regional para la elaboración de la I Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región de Murcia, una iniciativa que está ya completa y que confiamos en poder presentar en breve».

En este sentido, Marín destacó que esta Estrategia «es fruto del análisis, la investigación y el diálogo, un diálogo atento y activo en el que han participado todos aquellos actores que tienen algo que decir en el desarrollo y aplicación de la Inteligencia Artificial».

«El resultado es un documento vivo que nos va a servir para desplegar esta tecnología de última generación en nuestra Región con las máximas garantías y aprovechando todo su potencial y, por supuesto, sabiendo que la aplicación de la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de los ciudadanos de la Región», indicó.

Además, este evento contará con talleres simultáneos en los que se abordarán cuestiones prácticas sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, así como con una zona de exposición que reunirá tanto a empresas tecnológicas con demostradores de sus soluciones más innovadoras, como a las tres universidades de la Región de Murcia -UMU, UPCT y UCAM-, que compartirán sus proyectos e iniciativas en este ámbito.