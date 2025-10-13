La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Eugenio Fraile, el pasado jueves, en el paseo de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar). Antonio Gil / AGM
Vicedirector Científico del Instituto Español de Oceanografía

Eugenio Fraile: «El Mar Menor tendrá un grupo de asesoramiento en desastres»

El oceanógrafo cree que la laguna es «especialmente vulnerable» a eventos como la última dana: «Será cada vez más frágil si no se reducen las presiones externas»

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:38

Doctor en Oceanografía física, Eugenio Fraile es investigador científico en el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en Canarias. Antes, hace 20 años, trabajó ... en el centro de Lo Pagán, donde pudo empezar a observar los problemas del Mar Menor. En el marco del proyecto Belich que controla la laguna en tiempo real, el vicedirector científico del IEO regresó la semana pasada a San Pedro, coincidiendo con la dana 'Alice', para dar cuenta de cómo avanza este sistema, en el cual ha participado con trabajos sobre la mancha blanca, el algoritmo Bela para medir la clorofila del agua con imágenes satelitales o la monitorización del agua.

