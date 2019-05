Estupor y enfado de miles de opositores por la «lotería» del examen de Enfermería Opositores esperan para entrar al aula, este domingo, en el campus de Espinardo. / Edu Botella / AGM Comisiones Obreras exige explicaciones al Servicio Murciano de Salud y pronostica un aluvión de reclamaciones JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 13 mayo 2019, 12:40

Las redes sociales echan humo desde ayer a cuenta del examen de la oferta pública de empleo (OPE) de Enfermería en el Servicio Murciano de Salud (SMS), al que se presentaron más de 7.500 aspirantes. La prueba ha generado indignación, incredulidad y enfado en los opositores, que hablan de auténtica «lotería». Denuncian que las preguntas poco o nada tenían que ver con la práctica enfermera, y muchos adelantan ya que presentarán reclamaciones. Comisiones Obreras exige explicaciones, tacha el examen de «ridículo» y calcula que las notas serán tan sumamente bajas que se terminará aprobando, de acuerdo al cálculo establecido, con poco más de un 2.

«El examen no se correspondía al temario, y no tenía rigor científico. He revisado ya 99 preguntas de las 125 que había, y voy a reclamar de momento en 22», resume Ángel Fernández, enfermero de La Arrixaca. «Preguntan por el Sintrom y dicen que la respuesta correcta es que se debe suministrar con protección ocular. Eso no lo tenemos en nuestros protocolos. Además, han traducido mal preguntas sacadas de publicaciones en inglés, con lo que dan respuestas correctas por incorrectas», asegura.

«Es difícil describir esta sensación de decepción, frustración, esfuerzo en balde, qué tristeza», señala una profesional en las redes sociales. «Este examen no refleja en absoluto lo que es la profesión de Enfermería, tenía la sensación de estar haciendo una prueba de otra categoría», añade otro opositor. «Hay gente que es millonaria haciendo la quiniela, y hoy se van a repartir plazas del mismo modo, sin medir los reconocimientos», resume un compañero.

Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, exige explicaciones al Servicio Murciano de Salud y lamenta que no se haya renovado el tribunal tras las oposiciones anteriores, cuando también hubo polémica, aunque en aquel caso sobre todo por la organización del examen. Lanza pronostica un aluvión de impugnaciones. Muchos interinos han criticado desde el principio que el proceso pase por un concurso-oposición y no por una consolidación del personal que lleva, en algunos casos, más de una década en sus puestos. CC OO no comparte estas críticas y cree que el modelo elegido es el adecuado, porque «se trata de una consolidación de empleo, de las plazas». Sin embargo, sí cree que el examen no tiene ni pies ni cabeza y supone una oportunidad perdida. «Teníamos la mejor posición de partida en España, con una plaza por cada seis opositores», señala Javier Lanza.

El examen constó de 125 preguntas elegidas por sorteo de entre todas las preparadas por el tribunal. Ahora, del 10% de opositores con mejores notas se hará un promedio, y quienes alcancen el 50% de esa puntuación tendrán opción a conseguir plaza.

"Los tribunales tienen absoluta independencia"

El Servicio Murciano de Salud ha anulado, de momento, una de las 125 preguntas de la prueba. Fuentes del SMS señalan, en respuesta a las críticas, que "los tribunales tienen absoluta independencia para establecer los criterios del examen". De esta forma, "los tribunales hacen las preguntas", que después se seleccionan "de forma aleatoria". Por ello, "el grado de dificultad es variable". Estas fuentes subrayan que "la responsabilidad del SMS es seleccionar a los mejores profesionales que optan a la plaza", y añaden que "ha habido muchas preguntas sobre programas específicos de nuestra región, para que no tuvieran ventaja los aspirantes de fuera". El SMS explica que "cuanto más difícil es el examen, más posibilidad tienen de sacar plaza los que tienen menos méritos, porque el examen discrimina más". En concreto, el 60% de la puntuación final depende de la prueba y el 40% a los méritos, algo establecido"por ley"; señala el SMS.