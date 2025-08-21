La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la presentación del estudio, este jueves, en el Hotel Las Gaviotas de La Manga. Pablo Sánchez / AGM

Un estudio de la UPCT considera viable que La Manga tenga un ayuntamiento propio

«Es el momento, por población y presión social», dice Luis Cabello, uno de los promotores; el municipio 46 de la Región de Murcia llegaría hasta El Sabinar

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:19

El movimiento segregacionista de La Manga recibió este jueves un par de alas con los resultados del informe que ha elaborado la Universidad Politécnica de ... Cartagena (UPCT) sobre la viabilidad económica de un posible ayuntamiento propio. El informe, elaborado por el equipo del catedrático de Análisis Económico Juan Patricio Castro (exconcejal del PSOE en Murcia) y presentado en el Hotel Las Gaviotas, sostiene que «el municipio Entre Dos Mares nacería con una estructura fiscal sólida y autosuficiente, basada en una elevada proporción de ingresos propios (un 65% del total), una amplia base impositiva, un bajo nivel de endeudamiento y un superávit presupuestario de más de 10 millones de euros anuales».

