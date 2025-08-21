Un estudio de la UPCT considera viable que La Manga tenga un ayuntamiento propio

El movimiento segregacionista de La Manga recibió este jueves un par de alas con los resultados del informe que ha elaborado la Universidad Politécnica de ... Cartagena (UPCT) sobre la viabilidad económica de un posible ayuntamiento propio. El informe, elaborado por el equipo del catedrático de Análisis Económico Juan Patricio Castro (exconcejal del PSOE en Murcia) y presentado en el Hotel Las Gaviotas, sostiene que «el municipio Entre Dos Mares nacería con una estructura fiscal sólida y autosuficiente, basada en una elevada proporción de ingresos propios (un 65% del total), una amplia base impositiva, un bajo nivel de endeudamiento y un superávit presupuestario de más de 10 millones de euros anuales».

La Comisión Pro Ayuntamiento Entre Dos Mares, que abarcaría desde El Sabinar al norte de La Manga -unos 15.000 habitantes según calculan-, defiende que la creación de un municipio independiente de Cartagena y San Javier «revertiría las deficiencias históricas en áreas como sanidad, transporte, seguridad ciudadana, dotaciones urbanas y calidad ambiental». Aseguran que facilitaría lo que empresarios y vecinos repiten desde hace décadas: «una administración más próxima, eficiente y adaptada al territorio, eliminando los problemas de descoordinación actuales entre los dos municipios».

El análisis económico recomienda «formalmente iniciar el procedimiento administrativo para la creación del nuevo municipio». Esa nueva entidad nacería sobre los objetivos de «un reparto más equitativo de recursos y de deuda pública, una mejora en la calidad de los servicios públicos y el respaldo social de la iniciativa». «Es una justa aspiración, pero va a ser una carrera ardua», reconoce Luis Cabello, uno de los promotores de la iniciativa municipalista. Cree que «es el momento», ya que valora las diferencias que se dan actualmente con respecto a anteriores ofensivas segregacionistas. «Ahora hay más población y más presión social», argumenta.

15.000 habitantes tendría el municpio, según los promotores 65 % de los ingresos serían fondos propios, según la UPCT

En esa carrera por «la emancipación», como prefieren llamarlo, tendrán que lograr el apoyo de más de la mitad de los residentes censados, ya sea con el certificado digital o con el DNI físico, con la aceptación de que la administración contacte para validar su firma. Otro paso será lograr que los dos ayuntamientos aprueben por mayoría absoluta el proyecto, como paso previo a que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno a la creación del municipio número 46 de la Región.

Rechazo en ambos consistorios

El informe sostiene que ninguno de los dos ayuntamientos matrices vería afectada su estabilidad presupuestaria con la pérdida del territorio que aspira a una gestión propia. Cartagena sería el menos perjudicado y San Javier tendría que corregir «el leve déficit estimado mediante medidas ordinarias de ajuste presupuestario».

Para la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, del PP, «lo que se necesita es mejor coordinación y no nuevas estructuras». Busca «crear juntas vecinales, como extensiones del Ayuntamiento adaptadas a cada zona, con presupuesto propio para mejorar el mantenimiento, crear zonas verdes, y otras necesidades; pero lo que demandan los residentes son proyectos de grandes inversiones, que solo se logran con fondos europeos, y eso no lo logra una pequeña administración», afirma Arroyo. Coincide con el concejal de Urbanismo de San Javier, Antonio Martínez, en que «a través del Consorcio logramos actuaciones conjuntas».

El edil, también del PP, cree que «lo que quieren los vecinos es que mejoren los servicios, que es en lo que trabajamos, para que el transporte sea más eficiente y las playas estén cuidadas». Y avisa de que un nuevo ayuntamiento «no supondrá un gran cambio porque La Manga seguiría siendo una pedanía de ese nuevo término que abarca el gran Rincón de San Ginés».