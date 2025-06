Un estudio de la UMU identifica variaciones en la evaluación de la Ebau en Valencia

LA VERDAD Murcia Jueves, 26 de junio 2025, 22:32 Comenta Compartir

Un estudio de la Universidad de Murcia (UMU) ha identificado variaciones en los criterios de evaluación de las Pruebas de Acceso a la Universidad, destacando «la importancia de la equidad estudiantil». Este trabajo es el primero en España que trata de explorar los niveles de severidad de los tribunales en estas pruebas con una base de datos elevada. Los resultados, publicados en la revista Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, revelan un nivel considerable de discrepancia en el proceso de calificación de los tribunales de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad Valenciana, «lo cual puede afectar a la igualdad de oportunidades en el ingreso a estudios de educación superior».

Las diferencias en los niveles de severidad se detectaron tanto entre universidades como entre asignaturas, lo que «abre el debate sobre la necesidad de mejorar los procesos de comparabilidad de los estándares de examen y la equidad para el alumnado». Alejandro Veas, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva; y José Antonio López Pina, catedrático de Psicometría, ambos de la Universidad de Murcia (UMU), son los autores del estudio, en el que se han centrado en los tribunales de la convocatoria PAU de junio de 2018 en las tres provincias de la comunidad valenciana: Alicante, Valencia y Castellón.

Temas

UMU

Pau