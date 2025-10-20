La estrategia de IA de la Región de Murcia se estrenará con las citas médicas y las escuelas de idiomas

La Comunidad está a punto de aprobar la primera Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región de Murcia, un documento que presentará próximamente el ... presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, y que tiene como objetivo aprovechar al máximo las grandes posibilidades que ofrece esta nueva tecnología tanto para el mejor funcionamiento de los servicios públicos como para el fomento del crecimiento económico.

El documento es fruto de un trabajo conjunto llevado a cabo en los últimos meses entre distintas consejerías del Gobierno regional –Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital; Salud; Educación y Formación Profesional; Empresa, Empleo y Economía Social, y Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor–, la patronal Croem, los colegios profesionales de Informática y Telecomunicaciones, las universidades y la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

Desde el punto de vista de la administración y los servicios públicos, la estrategia de IA pondrá el foco en una primera fase en las áreas de sanidad y de educación, las que más afectan a la vida cotidiana del ciudadano. La Dirección General de Transformación Digital, encargada de elaborar esa estrategia y de desplegar todas las actuaciones de la Agenda Digital de la Región, ha empezado ya a trabajar con mayor intensidad.

Así, en el ámbito sanitario, se está desarrollando un novedoso sistema de comunicación que empleará la inteligencia artificial para recordar a los pacientes sus citas médicas y ofrecerles así la posibilidad de confirmarlas, anularlas o cambiarlas en el caso de que no puedan acudir.

En concreto, se trata de un asistente conversacional a través del cual los pacientes recibirán una llamada telefónica, «un sistema planteado de esa manera para hacerlo accesible a la población con menos competencias digitales como puede ser el caso del colectivo de las personas mayores», explicaron desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, que dirige Luis Alberto Marín. En cualquier caso, como publicó LA VERDAD, la IA está en las consultas de Atención Primaria desde el pasado junio, cuando una treintena de médicos de familia, pediatras y enfermeros de las áreas I (Murcia Oeste), II (Cartagena) y VII (Murcia Este) comenzaron a probar un innovador programa piloto que transcribe y resume de manera automática la conversación entre el paciente y el profesional, sin necesidad de que este último tenga que estar continuamente tecleando en el ordenador mientras atiende al enfermo. La IA es capaz de generar un informe en el que se ordenan los síntomas y los antecedentes personales o familiares, todo ello codificando los términos médicos. Del mismo modo, en el hospital Virgen del Castillo de Yecla se llevó a cabo un proyecto piloto que utiliza la IA para ganar precisión en la interpretación de las mamografías.

'Chatbot' flotante

Por su parte, en el ámbito educativo se está trabajando en un proyecto piloto que consistirá en la implantación de un 'chatbot' flotante (incrustado en la web) que permitirá a los más de 10.000 usuarios de las escuelas oficiales de idiomas de la Región (Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz y San Javier) consultar todo tipo de información sobre procedimientos administrativos específicos. En particular, sobre los procesos de admisión y matriculación en estos centros educativos.

Este sistema estará disponible en las páginas web de las distintas escuelas oficiales de idiomas de la Región. A través de un chat y canal de voz integrado en la aplicación WhatsApp, será capaz de iniciar determinados trámites administrativos que ahora mismo se hacen desde la secretaría de los centros, contribuyendo así a descongestionar estas.

Para el caso de centros educativos de Primaria y Secundaria, la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región deberá hilar muy fino para que la introducción de esta tecnología en las aulas no choque con la política de eliminar las pantallas digitales que lleva a cabo el Gobierno regional desde hace unos cursos escolares. Colectivos como el movimiento Sin Pantallas, que inició hace varios años su activismo contra el abuso de la tecnología en los centros educativos, están vigilantes en ese sentido.

Eliminar burocracia

En esta misma línea, otro de los proyectos que se está desarrollando dentro de la estrategia es un sistema que aplica la inteligencia artificial para analizar 1.500 procedimientos de la Administración regional y tratar de definir los que serán automatizados, «empezando por aquellos a los que más recurren ciudadanos y empresas».

Marín: «Pondremos la tecnología al servicio de las personas»

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, explicó que la estrategia de IA tiene como objetivo «poner la tecnología al servicio de las personas». «Ese es uno de los ejes esenciales de nuestra Agenda Digital y por supuesto lo sigue siendo en la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región que ya tenemos cerrada y que presentaremos en breve», señaló el consejero, quien resaltó que «el Gobierno regional ha apostado de manera decidida por la digitalización, con una inversión que solo este año alcanzará prácticamente los 200 millones de euros, pero tenemos claro que todo ese esfuerzo inversor y de innovación tiene que servir para que las tecnologías de última generación lleguen a todos los murcianos y sirvan para mejorar sus vidas». El titular de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital subrayó que la estrategia de IA «va a ser la hoja de ruta para desplegar todo el potencial y todas las potencialidades de esta tecnología de última generación y que sirva por ejemplo para revolucionar la relación de los ciudadanos con la administración, y para ello hemos contado en su elaboración con todos aquellos actores que tienen algo que decir en materia de IA».