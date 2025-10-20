La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marín y Gilabert, durante un encuentro con colectivos para elaborar la estrategia de IA. Vicente Vicéns/ AGM

La estrategia de IA de la Región de Murcia se estrenará con las citas médicas y las escuelas de idiomas

La Comunidad perfila el documento que permitirá aplicar la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y simplificar trámites

David Gómez

David Gómez

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:16

Comenta

La Comunidad está a punto de aprobar la primera Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región de Murcia, un documento que presentará próximamente el ... presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, y que tiene como objetivo aprovechar al máximo las grandes posibilidades que ofrece esta nueva tecnología tanto para el mejor funcionamiento de los servicios públicos como para el fomento del crecimiento económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025
  10. 10

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La estrategia de IA de la Región de Murcia se estrenará con las citas médicas y las escuelas de idiomas

La estrategia de IA de la Región de Murcia se estrenará con las citas médicas y las escuelas de idiomas