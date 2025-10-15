La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Consejera de empresa en el 'GITEX Global Dubái'. CARM

Las empresas tecnológicas de la Región de Murcia visitan 'GITEX Global Dubái'

La cita reúne a más de 200.000 profesionales del sector, a 'startups' e inversores de más de 100 países

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:20

La delegación empresarial de la Región de Murcia participó este miércoles en la feria 'GITEX Global', uno de los «mayores encuentros» tecnológicos del mundo, respresentano el ecosistema innovador de la Región en los Emiratos Árabes Unidos. Durante la jornada, las empresas que participan en esta misión, las cuales son 'startups', pymes altamente innovadoras y centros tecnológicos punteros en soluciones digitales, inteligencia artificial y tecnologías aplicadas a las ciudades inteligentes, así como inversores, mantuvieron reuniones estratégicas con entidades como 'Dubai Internet City' y 'Dubai Municipality', instituciones clave en la transformación tecnológica, 'smart cities' y tecnologías disruptivas.

La participación en 'GITEX Global' forma parte de la Misión Tecnológica a Dubái 2025, organizada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento, que busca fortalecer la proyección internacional del tejido innovador regional y atraer inversiones hacia la Región. La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que «la Región de Murcia ha venido a Dubái a mostrar su capacidad tecnológica, su talento y su visión global. Nuestras 'startups' compiten al nivel de los principales polos de innovación internacional, y esta misión abre la puerta a nuevas alianzas estratégicas con ecosistemas líderes en tecnologías disruptivas».

El evento reúne a más de 200.000 profesionales del sector tecnológico y a 'startups' e inversores de más de 100 países, convirtiéndose en un escaparate mundial de innovación en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica o el metaverso.

