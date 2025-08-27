La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La consejera López Aragón, segunda por la derecha, durante su visita a Colchones Gomarco. CARM

Casi 70 empresas de la Región de Murcia piden desde julio ayudas para exportar

El Info lanza subvenciones de hasta 30.000 euros a fondo perdido dirigidas a pymes afectadas por el desafío arancelario de la administración Trump

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:39

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) está ayudando a pymes a afrontar el desafío arancelario planteado por Estados Unidos (EE UU) ... en el marco de la política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump. Entre las medidas adoptadas destaca la línea de ayudas a la internacionalización, convocada a comienzos del mes de julio, que destina dos millones de euros al impulso de las exportaciones regionales, ofreciendo subvenciones a fondo perdido con un importe máximo de 30.000 euros por beneficiario.

