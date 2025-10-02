La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Acto de celebración del Día Regional del Empresario en el Cuartel de Artillería de Murcia, este jueves. Vicente Vicéns / AGM

Los empresarios de la Región de Murcia celebran el desbloqueo de proyectos por la nueva ley de simplificación

El presidente de la Croem, Miguel López Abad, carga contra la idea de reducir de la jornada laboral en el Día Regional de los Empresarios y defiende el fichaje del rector de la UMU, José Luján, como su 'número 2'

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:04

Comenta

Un «año potente» han vivido los empresarios de la Región de Murcia. Un tiempo en el que sienten que sí se les ha puesto en ... el foco de atención, como cuando el Gobierno regional aprobó la cuarta ley de Simplificación Administrativa, que ahora deberá convalidar la Asamblea Regional. El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, explicó este jueves, durante la celebración del Día Regional del Empresario y la Empresaria, que desde el mismo día en que el Consejo de Gobierno aprobó ese decreto «hay muchos proyectos que se pusieron en marcha», una vez superadas las «trabas», según el dirigente empresarial.

