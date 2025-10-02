Los empresarios de la Región de Murcia celebran el desbloqueo de proyectos por la nueva ley de simplificación

Un «año potente» han vivido los empresarios de la Región de Murcia. Un tiempo en el que sienten que sí se les ha puesto en ... el foco de atención, como cuando el Gobierno regional aprobó la cuarta ley de Simplificación Administrativa, que ahora deberá convalidar la Asamblea Regional. El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, explicó este jueves, durante la celebración del Día Regional del Empresario y la Empresaria, que desde el mismo día en que el Consejo de Gobierno aprobó ese decreto «hay muchos proyectos que se pusieron en marcha», una vez superadas las «trabas», según el dirigente empresarial.

Tras ese primer visto bueno, añadió, se pudieron desbloquear los Presupuestos regionales, algo que para Abad «no fue una casualidad». Ese «papel protagonista» que ha adquirido la patronal y sus socios quieren seguir aprovechándolo para «tratar de desbloquear los grandes convenios y los posibles conflictos sociales», refirió Abad, en la nueva etapa que abrirá la Croem el próximo año con la incorporación del ahora rector de la Universidad de Murcia, José Luján, secretario general tras la marcha de Ramón Avilés.

Abad aprovechó su intervención para acallar las críticas internas y externas a la Confederación que ha recibido Luján: «Y muchos dicen que cómo es posible que un personaje de ese carácter y con ese perfil haya aceptado ser, para mi, el número 1 de Croem, porque es el que va a llevar el día a día y el que hará el trabajo de CEO». El líder de la patronal no se quedó ahí y, en líneas más generales, concluyó que «lo esencial de los valores es la lealtad; y cuando hay un ápice de deslealtad hacia mi persona, se tiene hacia los empresarios».

«Tenemos que tener claro cuáles son nuestros ideales, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, y tenemos que tener claro lo que aportamos a la sociedad», apuntó, para a continuación denunciar la tergiversación en la postura de la patronal nacional CEOE respecto a la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional. «Un empresario no está en contra de la subida del SMI. Yo quiero que mis trabajadores ganen dinero, que estén a gusto y que trabajen bien porque la eficacia genera mejores resultados para mi empresa. Pero en lo que no estamos de acuerdo es que eso conlleve una subida de impuestos a nuestros trabajadores», mencionó, en referencia al pago del IRPF para determinadas rentas que perciben esa cantidad.

«Hay que luchar porque la empresa le ingrese íntegramente la nómina al trabajador», señaló López Abad, quien comentó que para alcanzar la productividad media europea haría falta que trabajar en España 41,2 horas semanales. «En esa situación, estar pidiendo que se reduzca la jornada no tiene ningún sentido». El dirigente pidió confianza en la directiva de Croem porque «hay actitud, se está trabajando en leyes, en informes, y se está logrando dar un salto más».

«Más posibilidades para invertir»

El líder de Croem estuvo acompañado de los representantes de gran parte del tejido empresarial y político de la Región de Murcia en el acto celebrado en el Cuartel de Artillería de Murcia. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, prometió a todos ellos que la cuarta ley de simplificación se convalidará en la Asamblea Regional, a falta de tramitar un centenar de enmiendas de la oposición, algo que criticó el dirigente. «Yo sinceramente creo que vuestra ley no es tan mala. No creo que hayáis hecho un trabajo tan malo. Pero hay otros partidos que sí lo piensan», aclaró.

«La cuarta ley nos va a convertir en el territorio del Mediterráneo con más facilidades para poder invertir», remarcó, «en el que el empresario no es un presunto incumplidor, sino que todo lo que la ley no lo permite se somete a declaración responsable». La premisa, añadió, es «confiar en el empresario, que quiere hacer las cosas bien». Es una norma «hecha por los empresarios para la sociedad».

Miras festejó ese 4,5% de crecimiento del PIB regional que la Comunidad registró el año pasado, un resultado que achacó al trabajo de los empresarios murcianos. «Muchas veces ha hecho falta que se trate a la Región con la justicia que se merece. Y siempre nos han visto, o algunas veces nos han visto como una región de segunda. Pero cuando hablamos de empresarios y empresas, esta es una región de primera».