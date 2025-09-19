Eliminan 2.000 pisos turísticos irregulares de Airbnb en la Región de Murcia Los alquileres de corta duración en la comunidad que no mostraban número de registro se han dado de baja

LA VERDAD Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:32 Comenta Compartir

La Comunidad Autónoma, en colaboración con la plataforma Airbnb, desarrolló con éxito un plan para retirar de la oferta turística todos los alojamientos no reglados en virtud de un acuerdo voluntario alcanzado el pasado mes de marzo, mediante el que se implementó un sistema que exige a cualquier nuevo anuncio de alquiler vacacional mostrar un número de registro turístico válido. De esta manera se retiraron 2.000 pisos turísticos en la Región, en situación irregular de la plataforma. Adicionalmente, se estableció un protocolo de desactivación de los anuncios existentes que carecieran de dicho registro, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Este proyecto, pionero en España, comenzó a aplicarse de inmediato en la Región y requirió que los anfitriones proporcionen su número de registro al crear o mantener sus anuncios en la plataforma.

En paralelo, Airbnb emprendió una campaña educativa dirigida a la comunidad de anfitriones murcianos para informar sobre la necesidad de añadir un número de registro válido a sus anuncios. A través de notificaciones, recordatorios periódicos y recursos formativos, la plataforma incidió en las nuevas normativas europeas y en los requisitos de registro y licencia que serán obligatorios en España. El número de anuncios de la Región con registro se multiplicó por dos durante este período, facilitando que muchos propietarios regularizasen su situación en lugar de ser expulsados.

Como resultado de la colaboración, cualquier alojamiento de corta estancia en la Región de Murcia anunciado en Airbnb sin mostrar su número de registro turístico fue dado de baja de la plataforma. Esto ha supuesto la eliminación total de la oferta no reglada de Airbnb en la Región. El Instituto de Turismo de la Región de Murcia calcula que en torno a 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares han sido retirados gracias a este acuerdo bilateral, dejando la oferta regional de Airbnb compuesta únicamente por alojamientos que cumplen la normativa.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que esta iniciativa «consolida la estrategia proactiva del Gobierno murciano en la lucha contra los alojamientos ilegales. En los últimos dos años, la unidad online de inspección turística de la Comunidad había logrado detectar más de 1.200 viviendas de uso turístico que operaban al margen de la ley, de las cuales la gran mayoría regularizaron su situación tras las correspondientes actuaciones».