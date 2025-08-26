La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inundaciones en la barriada de San Ginés, en Cartagena, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

La elevada temperatura del Mediterráneo eleva el riesgo de danas en otoño

«La Región tiene que estar siempre preparada», avisa el experto Jorge Olcina con el agua 3 ºC por encima de lo normal

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 26 de agosto 2025, 00:29

El Mediterráneo volverá a estar este otoño en el foco por la temperatura del agua. El mar cierra un agosto en el que se ... ha situado tres grados por encima de la media para esta época del año. Es decir, de lo que debería ser normal, aunque la palabra normalidad esté adquiriendo nuevos significados en los últimos años para los expertos e investigadores del clima, con el Mediterráneo calentándose a un ritmo superior al promedio mundial, tal como advierte Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, coautor del informe de Riesgos Climáticos Región de Murcia 2024 y miembro del Grupo de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas: «La existencia de aguas cálidas, con posibilidad de riesgo de inundaciones en el Mediterráneo, se ha convertido ya en la nueva normalidad».

