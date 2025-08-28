Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia

La Consejería de Educación convocará la próxima semana otras 200 plazas de profesor y maestro vacantes, que quedaron sin adjudicar en los actos masivos que ... se celebraron en julio. Los planes de la Consejería de Educación pasan por dejar de plazo hasta el próximo miércoles a los equipos directivos de los colegios e institutos para que comuniquen todas sus necesidades y nuevas incidencias. Los procesos de adjudicación se celebrarán entre el jueves y el viernes, con el objetivo de que todos los interinos estén en sus destinos el 8 de septiembre, cuando comienzan las clases en Primaria.

Se trata de 144 plazas de profesor de Secundaria y Bachillerato y otras 55 de maestro de Infantil y Primaria (199 en total) que se quedaron sin adjudicar en los masivos actos del pasado julio, cuando se asignaron más de 5.300 vacantes docentes a interinos. En aquellos procesos, restaron 199 plazas vacantes, muchas de ellas a tiempo parcial y, por tanto, menos atractivas para los aspirantes. Se trata de vacantes de plantilla, que son puestos de profesor y de maestro que están previstos en la estructura fija (plantilla orgánica) de cada centro educativo, pero que se encuentran sin ocupar porque no se han cubierto u ofertado en oposiciones de empleo público. A esas vacantes se sumarán la próxima semana, cuando comience el curso, las bajas de última hora presentadas por los docentes de plantilla por enfermedad, reducción de jornada, permisos... La adjudicación de julio es voluntaria para los interinos, pero en esta convocatoria la mayoría de las plazas fueron asignadas, lo que, en principio, garantiza que el curso comience con menos vacantes de los habitual.

Después de la adjudicación de la próxima semana, la Consejería de Educación tiene previsto convocar otro proceso para la segunda semana de septiembre, durante los días 9 y 10, con el propósito de que los puestos que hayan quedado sin cubrir y las incidencias de última hora por las bajas y permisos solicitados se asignen antes del 11 de septiembre, cuando comienzan las clases en Educación Secundaria. Los sindicatos reclamaron a final de julio que sería necesaria la convocatoria de al menos 500 plazas en septiembre. Además, desde la Federación se Enseñanza de Comisiones Obreras apuntan a que habrá que prever nuevas contrataciones en Formación Profesional y en las escuelas de idiomas por la creación de nuevos grupos de estudiantes. A pesar del elevado número de plazas desiertas en las últimas oposiciones, la Consejería de Educación insiste en que las listas de interinos se han renovado tras el proceso.

Listas renovadas

En asignaturas en las que en los últimos cursos Educación ha tenido dificultades para encontrar sustitutos, como Matemáticas, la bolsa de especialistas a la espera de una vacante crece, al pasar de 328 a 741. En Física y Química las listas engordan desde los 390 docentes del pasado curso a los 475 para el próximo; en Informática el cupo de interinos queda en 140, 42 más que el pasado año académico. Los cambios son consecuencia de los movimientos generados tras la incorporación de los 1.281 nuevos profesores funcionarios tras las últimas oposiciones, que dejaron 314 plazas desiertas.