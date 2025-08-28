La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Opositores a profesor de Secundaria en los últimos exámenes el pasado junio en la UMU. ROS CAVAL / AGM

Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia

Los puestos se asignarán a final de la próxima semana para que maestros y profesores estén ya en sus destinos el primer día del curso

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:23

La Consejería de Educación convocará la próxima semana otras 200 plazas de profesor y maestro vacantes, que quedaron sin adjudicar en los actos masivos que ... se celebraron en julio. Los planes de la Consejería de Educación pasan por dejar de plazo hasta el próximo miércoles a los equipos directivos de los colegios e institutos para que comuniquen todas sus necesidades y nuevas incidencias. Los procesos de adjudicación se celebrarán entre el jueves y el viernes, con el objetivo de que todos los interinos estén en sus destinos el 8 de septiembre, cuando comienzan las clases en Primaria.

