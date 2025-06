Educación no aclara si el próximo curso habrá clases de cultura árabe

Los diez colegios de la Región que tenían previsto ofrecer a sus alumnos el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que este año ... imparten siete centros no saben a qué atenerse el próximo curso. El acuerdo de Presupuestos entre Vox y el PP firmado la pasada semana entre los dos partidos compromete al Ejecutivo regional en su punto 2 a asumir los postulados de Vox en políticas de migración, y a mostrar «su contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes». En ese apartado, el pacto suscrito por los dos partidos detalla que «el Gobierno de la Región de Murcia en el ámbito de sus competencias no desarrollará ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí tal y como sucede en otras comunidades autónomas».

Sin embargo, la Consejería de Educación no aclara si esa compromiso se traducirá en la supresión de los programas, que se desarrollan desde hace una década, o los planes se mantendrán. La Consejería se limita a insistir en que el Ejecutivo «va a cumplir el acuerdo en su literalidad». Una afirmación que no despeja las dudas, ya que el punto del pacto hace referencia al «ámbito de las competencias» de la Comunidad, y como la propia Consejería de Educación defendió hace meses, cuando surgió la polémica, esas competencias no son suyas, y su único papel en el desarrollo de las clases se limita a la gestión.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí se ha desarrollado este curso en siete colegios

El programa está establecido en un convenio de cooperación internacional entre el Gobierno de España y el del Reino de Marruecos de 1980 en vigor desde 1985 y desarrollado en 2012. En la Región está en marcha desde entonces. Consiste en la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí a los alumnos de ese origen matriculados en colegios de la Región, y tiene entre sus objetivos «la inclusión escolar» y la «cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado». El programa no incluye contenido religioso, se desarrolla en horario extraescolar y es voluntario. Está coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, y es gestionado por las comunidades. Es impartido por profesorado funcionario marroquí y financiado por el Ministerio.

La propia Consejería reguló hace unos meses las instrucciones para el desarrollo del plan, que estaba previsto implantar en tres centros más

En ese contexto, no termina de quedar claro cuáles serán las competencias que permitirán a la Consejería de Educación, en su caso, suprimir el programa. Un total de 348 alumnos de origen marroquí de siete colegios de la pedanía murciana de El Palmar y de San Pedro del Pinatar asisten al programa. En el último curso, asociaciones sociales y culturales del campo de Cartagena mostraron su interés en que se implantara en más centros educativos, y la propia Consejería de Educación reguló unas instrucciones que acotan el desarrollo del plan.