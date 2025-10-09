La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir Asegura que tras dejar el PSOE para quedarse como concejala no adscrita se creó un perfil falso en Facebook que se dedica «a ridiculizarme como mujer, desacreditarme como representante pública y conseguir que deje mi acta»

La edil no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla Lara Hernández Abellán, ex del PSOE, denunció ante la Policía Nacional una campaña de acoso contra ella en redes sociales, con el objetivo «de ridiculizarme como mujer, desacreditarme como representante pública y conseguir que deje mi acta de concejal».

La concejal, que fue candidata socialista a la alcaldía en las pasadas elecciones, afirma que «todo apunta» a que su propio partido está detrás de esta campaña, que ha consistido en la creación de un perfil en la red Facebook, con el nombre ficticio de 'Lela Mermández Amargá', que a través de sus publicaciones «simula ser una 'versión absurda' de mí, inventando frases o situaciones ridículas («yo traigo inquietudes, no propuestas», «me aburre el orden del día», «yo cobro por aguantar las miradas de envidia») con el fin de presentarme como una mujer vacía, frívola y tonta».

«Además, en varias publicaciones se utiliza un lenguaje sexual explícito o grosero, con alusiones directas a mi cuerpo o a mi forma de vestir, e incluso expresiones como 'mi coño moreno y yo'», continúa la edil, quien pone de manifiesto que se trata «de una campaña de desprestigio con base misógina, que utiliza la caricatura y la suplantación para proyectar sobre mí todos los tópicos machistas posibles: la mujer histérica, la ignorante, la frívola, la exagerada, la fea, la loca, la gandula, la inútil….».

Hernández asegura que el perfil falso surgió tras su decisión de abandonar el Grupo Municipal Socialista y darse de baja como militante del partido, del que había sido secretaria general en Alcantarilla. En sus publicaciones, asegura, «se parodian con detalle mociones, plenos y debates del Ayuntamiento de Alcantarilla, e incluso situaciones ocurridas en ámbitos privados con mis anteriores compañeros de partido». «Todo esto demuestra que quien escribe me conoce o ha sido parte de mi entorno más próximo, y que también conoce la vida política local, lo que refuerza la sospecha de que el autor o los autores pertenecen o han pertenecido al entorno político de la ciudad», reitera.

«El uso diario de publicaciones, el tono de burla y el lenguaje sexual evidencian una intención clara: convertirme en objeto de mofa y humillación para que deje de hablar, para que me calle o me aparte. Para borrarme», denuncia la concejala, que asegura que no piensa dimitir.

Tras presentar la denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional en Alcantarilla, Lara Hernández asegura que el perfil ha desaparecido de la red social Facebook, aunque ella guarda las capturas de las publicaciones supuestamente injuriosas. Afirma que, ante esta situación, ha recibido el apoyo de los concejales de PP y Vox en la Corporación Municipal de Alcantarilla, así como de excompañeros del PSOE como la diputada regional Magdalena Sánchez Blesa.

Lara Hernández apoyó a Diego Conesa frente a Francisco Lucas en las primarias del PSOE en la Región de Murcia celebradas en enero de 2025. En junio, fue sustituida como secretaria general del PSOE de Alcantarilla por Pedro Manuel Toledo. Dos días después, comunicó que se daba de baja como militante del PSOE y abandonaba el Grupo Municipal Socialista, conservando su acta de concejal y quedándose en el Consistorio como no adscrita. El partido le ha pedido en reiteradas ocasiones que entregue el acta y deje paso a otro miembro de la candidatura municipal del PSOE que ella encabezó.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo, condenó «rotundamente» la campaña de acoso en redes a su excompañera de partido Lara Hernández, «algo que nos parece totalmente censurable y deleznable, y que responde a un patrón que se está repitiendo a nivel nacional, y que sufren de forma constante el presidente del Gobierno de España, los ministros y los miembros del PSOE».

Por supuesto, Toledo niega que el PSOE de Alcantarilla tenga algo que ver con el perfil parodia de Facebook, «pues estamos en otras cosas». «Bastante tenemos en Alcantarilla con el desgobierno que tenemos», señaló el portavoz municipal.