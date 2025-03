Eclipse solar de marzo: a esta hora se verá en la Región de Murcia

E. G. Jueves, 27 de marzo 2025, 11:05 Comenta Compartir

Durante este fin de semana se podrá ver en todo el país el sexto y último fenómeno astronómico del mes. Aunque marzo no ha contado con una alineación planetaria como el pasado febrero, sí ha permitido disfrutar de un eclipse lunar, el equinoccio de primavera o la desaparición temporal de los anillos de Saturno, entre otros.

El eclipse que se avistará no será total, ya que la parte central de la sombra de la luna, que cubriría por completo al sol, no pasa por la Tierra. Esto se debe a que el sol, la Tierra y la luna no estarán perfectamente alineados. Sin embargo, el satélite cubrirá una parte del sol y hará que este se vea como si le hubieran quitado una parte, aparentando una especie de media luna.

Este evento astronómico será visible en Europa, partes de América del Norte, África, el norte de Asia, pequeñas regiones de América del Sur y toda Groenlandia e Islandia, así como en zonas de los océanos Atlántico y Ártico. En cuanto al punto máximo, este se efectuará entre las 10.03 y las 11.50 horas, por lo que en la Comunidad el momento clave para disfrutarlo será a las 11.42 horas.

Las medidas de seguridad necesarias

Mirar de forma directa al sol sin la correspondiente protección ocular puede dañar seriamente la vista. Por eso, se recomienda utilizar anteojos para eclipses. Estos visores solares deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, por lo que las gafas de sol comunes no son efectivas, sin importar lo oscuras que sean.

Tampoco es válido observar el eclipse a través de dispositivos ópticos como telescopios, prismáticos, o lentes de cámara, ya que el filtro se quemaría y dañaría de igual forma los ojos. En caso de querer utilizar uno de estos aparatos, se deberá colocar un filtro solar en su parte frontal.

El método que aconseja la NASA es el de observación indirecta, por ejemplo, a través de una hoja con un pequeño agujero proyectada sobre una superficie. Esto se debe a que las hojas de los árboles actúan como orificios de alfiler naturales, trazando la figura del eclipse sobre la zona que se encuentre debajo de ellas.

