Dos nuevos monumentos de la Región de Murcia entran en la lista roja de Hispania Nostra

M. G. Murcia Domingo, 12 de octubre 2025, 22:27

Recientemente se han añadido a la Lista Roja de la asociación Hispania Nostra otros dos monumentos de la Región de Murcia: el paisaje cultural del Valle de Ricote en Ojós y Ulea y el depósito de agua de Canteras (Cartagena). Sobre el Valle de Ricote, dice la entidad que «en la actualidad existe una gran amenaza para el paisaje cultural del Valle de Ricote en las huertas tradicionales de Ojós y Ulea, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha proyectado un trazado de conducción hidráulica, a través de tubos enterrados, para interconectar las desaladoras de agua de mar ubicadas en la costa del sureste peninsular con el embalse del azud de Ojós (BOE, 230, 24-IX-2022, 45009-45010). Esto supondrá, denuncian, «una infraestructura de 20 metros de anchura máxima de servidumbre, que no sólo tendrá como consecuencia una agresión irreparable en el paisaje de las huertas de Ulea y Ojós, sino que también afectará a los siguientes bienes: Sitio Histórico del Estrecho del Solvente (BIC), tramos de las acequias de Ojós-Villanueva y Ulea, parcelario de regadío histórico y muros de piedra seca (hormas), cuya técnica constructiva está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sobre el depósito de Canteras, dice la asociación que «presenta diversos problemas de conservación». «Las estructuras metálicas, como cerchas y rejas, muestran un avanzado estado de oxidación, mientras que la humedad, tanto por filtraciones como por capilaridad, ha deteriorado los ladrillos y generado grietas en los muros. Además, las cargas puntuales de las cerchas han provocado fisuras estructurales, y la cubierta de tejas alicantinas presenta daños».