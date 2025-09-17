La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería

El siniestro causa importantes retenciones en la zona

LA VERDAD

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:21

Dos personas murieron este miércoles por la tarde en la autopista AP-7 tras chocar dos vehículos en un accidente que provocó el incendio de uno de los coches. El siniestro se produjo prácticamente en el límite entre la Región de Murcia y Almería. De hecho, aunque por unos metros se localizó en el término municipal de Pulpí, acudieron servicios de emergencia de la Región.

El 112 recibió llamadas informando del accidente, que causó importantes retenciones en la AP-7, alrededor de las 13.45 horas. Los llamantes indicaban que uno de los vehículos implicados se había incendiado y había al menos una persona fallecida.

Al lugar se movilizaron inmediatamente patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. A su llegada, encontraron dos personas fallecidas. Los bomberos del CEIS apagaron el incendio hasta la llegada de los bomberos del Consorcio del Levante Almeriense.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  3. 3 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  4. 4 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  5. 5 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería

Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería