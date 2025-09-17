Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería El siniestro causa importantes retenciones en la zona

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:21

Dos personas murieron este miércoles por la tarde en la autopista AP-7 tras chocar dos vehículos en un accidente que provocó el incendio de uno de los coches. El siniestro se produjo prácticamente en el límite entre la Región de Murcia y Almería. De hecho, aunque por unos metros se localizó en el término municipal de Pulpí, acudieron servicios de emergencia de la Región.

El 112 recibió llamadas informando del accidente, que causó importantes retenciones en la AP-7, alrededor de las 13.45 horas. Los llamantes indicaban que uno de los vehículos implicados se había incendiado y había al menos una persona fallecida.

Al lugar se movilizaron inmediatamente patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. A su llegada, encontraron dos personas fallecidas. Los bomberos del CEIS apagaron el incendio hasta la llegada de los bomberos del Consorcio del Levante Almeriense.