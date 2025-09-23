Dos de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en la Región de Murcia en la última década eran peatones La tasa de mortalidad de este colectivo es ligeramente inferior en la Región a la media nacional, según un estudio de Línea Directa

Son unos de los eslabones más débiles y en la última década han sufrido una sangría sobre el asfalto. Casi dos de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en la Región en los últimos diez años era un peatón, tal y como advierte la Fundación Línea Directa en su estudio 'Caminar seguros․ Accidentalidad y riesgos de los peatones en España'. Este informe, realizado en colaboración con Fesvial a partir de las entrevistas a 1.700 peatones y el análisis de la siniestralidad del colectivo (2014-2023), especifica que el 19,8% de los accidentes mortales registrados en este periodo en la Comunidad tuvieron como víctima a un miembro de este colectivo, un porcentaje algo inferior al de la media nacional (20,4%).

En las carreteras de toda la geografía española fueron hasta 3.500 los peatones fallecidos y hasta 17.000 los hospitalizados en esa última década. «Es uno de los colectivos más vulnerables y más frágiles«, advierte Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa. La cifra de mortalidad en este colectivo creció un 5% en este periodo. Este organismo solo cuenta con los datos de siniestralidad del pasado año relativos a las zonas urbanas, pero estos reflejan, sin embargo, un descenso de un 8%.

La fundación remarcó que los datos, aunque contundentes, no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón. En el 72% de los siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción. El estudio pone de relieve, no obstante, que el 41% de los peatones fallecidos en este periodo dieron positivo en alcohol, drogas o algún tipo de fármaco. Un porcentaje que, advirtió Garre, en 2023 llegó a elevarse hasta el 58%.

Los hombres, más afectados

El estudio de la Fundación Línea Directa revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. Los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72%) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

La fundación dejó patente en el informe su preocupación por la figura del denominado peatón tecnológico. Se trata de jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

El estudio concluye que el 86% de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito. Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42% del total de fallecidos.