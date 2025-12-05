La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de bomberos y Guardia Civil junto a los sanitarios que han atendido a la mujer que ha resultado herida en el accidente de El Albujón. Pedro Martínez / AGM

Dos accidentes obligan a cortar un carril en la autovía A-7, en Alhama de Murcia, y otro en la autovía A-30, en Cartagena

Una mujer de 41 años resulta herida leve en El Albujón tras el impacto entre un camión y un turismo

Eva Cavas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Dos accidentes complican la circulación este viernes en la Región de la Murcia. Uno de los siniestros tuvo lugar en el kilómetro 176 de la autovía A-30, a la altura de El Albujón, en Cartagena. El incidente ha obligado a cortar un tramo de la autovía en dirección a Murcia y Albacete. Un turismo ha colisionado con un camión que transportaba mercancías peligrosas, concretamente gasoil. La conductora del turismo ha quedado atrapada en el vehículo y ha tenido que ser rescatada por los bomberos del servicio de emergencias de Cartagena. La mujer ha sufrido heridas de carácter leve y ha sido trasladada en una ambulancia del 061 al hospital Santa Lucía de Cartagena.

El corte de la autovía se ha producido por la avería de la cabeza tractora del camión, que obstaculiza el tráfico y que está ocasionando retenciones de varios kilómetros a partir del kilómetro 176. Para retirar el camión es necesario que acuda al lugar del accidente una grúa que transporte la cabeza averiada y una nueva cabeza tractora para que pueda retirar la cisterna.

Asimismo, otro accidente provocó más de 2 kilómetros de retenciones en la autovía A-7. El incidente se produjo en el punto kilométrico 604 y ha obligado a cortar el carril derecho del ramal a la altura de Alhama de Murcia, en dirección a Lorca.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  2. 2

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  7. 7 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  8. 8 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos accidentes obligan a cortar un carril en la autovía A-7, en Alhama de Murcia, y otro en la autovía A-30, en Cartagena

Dos accidentes obligan a cortar un carril en la autovía A-7, en Alhama de Murcia, y otro en la autovía A-30, en Cartagena