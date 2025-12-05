Dos accidentes obligan a cortar un carril en la autovía A-7, en Alhama de Murcia, y otro en la autovía A-30, en Cartagena Una mujer de 41 años resulta herida leve en El Albujón tras el impacto entre un camión y un turismo

Efectivos de bomberos y Guardia Civil junto a los sanitarios que han atendido a la mujer que ha resultado herida en el accidente de El Albujón.

Eva Cavas Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:50

Dos accidentes complican la circulación este viernes en la Región de la Murcia. Uno de los siniestros tuvo lugar en el kilómetro 176 de la autovía A-30, a la altura de El Albujón, en Cartagena. El incidente ha obligado a cortar un tramo de la autovía en dirección a Murcia y Albacete. Un turismo ha colisionado con un camión que transportaba mercancías peligrosas, concretamente gasoil. La conductora del turismo ha quedado atrapada en el vehículo y ha tenido que ser rescatada por los bomberos del servicio de emergencias de Cartagena. La mujer ha sufrido heridas de carácter leve y ha sido trasladada en una ambulancia del 061 al hospital Santa Lucía de Cartagena.

El corte de la autovía se ha producido por la avería de la cabeza tractora del camión, que obstaculiza el tráfico y que está ocasionando retenciones de varios kilómetros a partir del kilómetro 176. Para retirar el camión es necesario que acuda al lugar del accidente una grúa que transporte la cabeza averiada y una nueva cabeza tractora para que pueda retirar la cisterna.

Asimismo, otro accidente provocó más de 2 kilómetros de retenciones en la autovía A-7. El incidente se produjo en el punto kilométrico 604 y ha obligado a cortar el carril derecho del ramal a la altura de Alhama de Murcia, en dirección a Lorca.