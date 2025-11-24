La donación de tejidos crece un 21% en la Región de Murcia

Javier Pérez Parra Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La donación de tejido tras el fallecimiento creció el año pasado un 21% en la Región de Murcia, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad. En concreto, se registraron 109 donantes en la Región, frente a los 90 del ejercicio anterior. Un solo donante de tejidos puede ayudar a cerca de 100 personas, recordó el Ministerio. Este gesto solidario permite desde implantar tejido ocular (córnea o esclera) a válvulas cardíacas. Aunque las cifras de la Región mejoran, todavía se sitúa por debajo de la media nacional en este campo. En España se registraron el año pasado 101,8 donaciones de tejido por cada millón de habitante, mientras en la Comunidad la tasa se quedó en 69,4. El récord lo ostenta Cataluña, con 235,6 donantes por millón.

El trasplante de tejidos es una terapia consolidada en nuestroy, en ocasiones, la única alternativa terapéutica disponible para el paciente. El año pasado, 7.429 personas donaron tejidos para trasplante y, de ellas, 4.958 lo hicieron tras el fallecimiento. Toda esta generosidad permitió la realización de 54.474 implantes de todo tipo de tejidos para diferentes aplicaciones clínicas en España. Así lo confirma la memoria que acaba de publicar la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El Ministerio destaca que se trata de la mayor actividad de donación de tejidos de la historia de la sanidad española.

A diferencia de los órganos, los tejidos pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo, asegurando su calidad y seguridad para que los especialistas puedan solicitar el tejido requerido para el tratamiento de los pacientes en el momento adecuado.

El tejido osteotendinoso (mayoritariamente hueso) es el más numeroso en cuanto a disponibilidad y uso clínico. En 2024, 2.888 personas donaron este tejido (1.176 donantes fallecidos y 702 donantes vivos, a los que se suma la obtención de 1.010 calotas para uso autólogo). El tejido osteotendinoso que se dona en vida con más frecuencia es la cabeza femoral por parte de personas que se someten a cirugía de prótesis de cadera. El número de procedimientos realizados con tejido osteotendinoso en nuestro país el pasado año fue de 34.333. La mayoría de intervenciones realizadas con este tejido fueron de cirugía ortopédica y maxilofacial (30.883), seguidas de procedimientos de cirugía dental, implantes principalmente (3.219), y otras aplicaciones (238).

En lo que se refiere al tejido ocular, en 2024 un total de 4.765 personas donaron en España córnea o esclera tras fallecer, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2023. Estas donaciones permitieron realizar 6.845 implantes de tejido ocular en España, la mayoría trasplantes de córneas.

La donación de tejido cardiaco registró 260 donantes el pasado año en España. Cinco de ellos fueron donantes pediátricos de válvulas cardiacas. Bebés de pequeño tamaño cuyos padres solicitaron la donación de sus órganos, pero no pudieron ser donantes de corazón por diferentes motivos, sí pudieron donar este tipo de tejido. El reemplazo de válvulas cardiacas es el procedimiento más habitual para que el que se utiliza. Así, el año pasado se realizaron 198 implantes de este tipo, mientras 26 se destinaron a la reconstrucción cardiaca y 9 a otro tipo de intervenciones.

La donación de tejidos crece con fuerza en la Región de Murcia (un 21%), aunque los datos reflejan que aún hay margen para seguir aumentando. En este campo, la sanidad murciana se sitúa aún por debajo de la media. No ocurre así en el caso de los trasplantes: La Arrixaca lleva una década al frente de la donación de órganos en España. La Región de Murcia volvió a batir récords en 2024 en donación y trasplante de órganos, al superar por primera vez las 500 intervenciones. En concreto, se realizaron 525 trasplantes, un 8,7% más que en el año anterior. Todo ello gracias a 109 donantes, de los que más de la mitad (59) protagonizaron donaciones en asistolia. Es decir, se produjeron tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria en las UCI, en un proceso controlado que permite el aprovechamiento de los órganos. Esto llevó a la Región de Murcia a alcanzar una tasa de 69,4 donantes por millón de habitantes, solo superada por Cantabria (95) y Navarra (76,1). La Arrixaca volvió a ser el hospital con más donaciones de toda España (en concreto, 86). Es una posición de liderazgo que ocupa casi invariablemente desde 2015.