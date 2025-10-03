La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Efectivos de emergencias trabajan bajo el viaducto, donde cayó el coche. 112

Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la A-7 en Murcia

La mujer fallecida llevaba a su hija desde Las Torres de Cotillas a la estación de la capital; la joven iba a viajar a Cartagena, donde estudia

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:11

El trágico accidente registrado el miércoles por la tarde en la autovía A-7, a la altura de Javalí Viejo, se cobró la vida ... de Amalia, vecina muy conocida de Las Torres de Cotillas, de 56 años, mientras que su hija de 21 resultó gravemente herida. Según la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo en torno a las 15 horas cuando el vehículo en el que viajaban madre e hija fue alcanzado por detrás por una furgoneta. El impacto desplazó al turismo hacia el lateral derecho de la calzada, en un tramo próximo a la zona de obras de la RM-15.

