Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la A-7 en Murcia

El trágico accidente registrado el miércoles por la tarde en la autovía A-7, a la altura de Javalí Viejo, se cobró la vida ... de Amalia, vecina muy conocida de Las Torres de Cotillas, de 56 años, mientras que su hija de 21 resultó gravemente herida. Según la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo en torno a las 15 horas cuando el vehículo en el que viajaban madre e hija fue alcanzado por detrás por una furgoneta. El impacto desplazó al turismo hacia el lateral derecho de la calzada, en un tramo próximo a la zona de obras de la RM-15.

El coche, tras golpear contra la valla protectora —de una altura insuficiente para frenar la embestida—, cayó desde el viaducto sobre el río Segura y quedó volcado en una vía inferior.

La conductora falleció en el acto, mientras que la joven que la acompañaba tuvo que ser rescatada por los bomberos. Fue trasladada a La Arrixaca, donde fue operada ayer y permanece ingresada en la UCI con varias fracturas y bajo sedación.

El conductor de la furgoneta, que chocó con el turismo por detrás y lo desplazó, dio negativo en las pruebas de alcoholemia

El conductor de la furgoneta, un hombre de 47 años, dio negativo en las pruebas de alcoholemia. La investigación de la Benemérita determinará las causas exactas, aunque los agentes apuntan a un alcance por posible distracción en un punto de tráfico lento debido a las obras. «Amalia había salido de Las Torres de Cotillas e iba a dejar a su hija en la estación, ya que estaba terminando la carrera que estudia en Cartagena», explicó un familiar.

La noticia ha conmocionado al municipio de Las Torres de Cotillas, donde Amalia era muy querida. Trabajaba en la empresa Grifols y participaba activamente en la peña cultural La Almazara y en la Cofradía de Jesús Resucitado. «Era una persona muy familiar y siempre dispuesta a ayudar», recordó una prima suya entre lágrimas. Viuda desde hace cinco años, acababa de cumplir 56 el pasado fin de semana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas trasladó un mensaje de «fuerza, cariño y ánimo» a la joven ingresada, que fue reina juvenil de las fiestas patronales de este año, y le deseó «una plena recuperación». Asimismo, en el mismo comunicado quiso hacerle llegar a ella y a su familia «el más sentido pésame de la ciudadanía torreña por el fallecimiento de su madre en el trágico suceso».