El director general de Economía, nuevo número dos de la Consejería de Política Social Nicolás Gonzálvez, que hasta ahora estaba en el equipo de Luis Alberto Marín, pasa a ejercer la secretaría general del departamento de Conchita Ruiz, con el cierre del centro de menores de Santa Cruz como primer reto a afrontar

David Gómez Jueves, 9 de octubre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó este jueves el nombramiento de Nicolás Gonzálvez Gallego como nuevo secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, un cargo que estaba vacante desde que renunciara por motivos personales Leopoldo Olmo Fernández-Delgado.

Nicolás Gonzálvez era hasta ahora director general de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada en la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a las órdenes de Luis Alberto Marín. Anteriormente, también fue director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref).

Nicolás Gonzálvez es doctor en Ciencias de la Empresa y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, y graduado en Derecho por la UCAM.

Ha desarrollado su labor profesional como consultor autónomo en las áreas de gestión de fondos y proyectos europeos, así como de consultoría del sector público para entidades nacionales y de países como Reino Unido y Austria, en áreas como la igualdad de género o las nuevas tecnologías.

Es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, e investigador principal del grupo Economía, gestión pública y tercer sector en la misma institución. Además, ha publicado diversos trabajos de investigación y participado en proyectos de investigación y transferencia de conocimiento.

Cierre del centro de menores de Santa Cruz

El nuevo secretario general llega a una Consejería que tiene como principal reto el problema migratorio, más ahora cuando se va a proceder al traslado de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Comunidad en el centro de Santa Cruz, que va a cambiar de uso en cumplimiento del acuerdo de Presupuestos con Vox.

En ese sentido, el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, se escudó en el deber de proteger la intimidad de los menores para no dar detalles del traslado, y rechazó responder a la denuncia del sindicato CC OO de que se va a segregar a los extranjeros en un centro y a los españoles, en otro. «Los menores tutelados van a seguir recibiendo el apoyo y la protección de la Comunidad con las mayores garantías», afirmó Ortuño, quien reiteró que el modelo de acogida del Gobierno regional «es el mismo por el que abogan los organismos internacionales y el propio Ministerio: proporcionar a los menores un entorno familiar alejado de centros masificados». De esta forma, reiteró que el centro de Santa Cruz pasará a tener uso sociosanitario «pronto».

Temas

Región de Murcia