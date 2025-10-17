La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

López Miras y el consejero Marín, con los organizadores del evento, ayer. A. T.

Los directivos resaltan el talento como motor del desarrollo tecnológico

López Miras reivindica que «estamos a tiempo de ser sede de la nueva industria» en el evento Collaborate Murcia 2025

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

El evento Collaborate Murcia 2025 'Ser sede de la nueva industria', organizado por la entidad Atlas Tecnológico, con el apoyo del Info, como patrocinador, y del Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia (Coiirm) como entidad colaboradora, puso de manifiesto el desafío que representa para la industria la introducción de las nuevas tecnologías, en especial, la inteligencia artificial, y la necesidad de actuar de forma coordinada para aumentar la competitividad de las empresas y el atractivo de España como territorio de sedes.

En este foro de carácter nacional participó ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien aseguró que la Región «es líder en crecimiento económico e innovación tecnológica gracias al esfuerzo y la capacidad de sus empresarios», y que hoy cuenta con un presente industrial sólido, competitivo y tecnificado. Pablo Oliete, CEO de Atlas Tecnológico, destacó el éxito del encuentro, ya que «hemos superado nuestras propias expectativas». Y concluyó que «el verdadero motor del cambio no son las tecnologías, sino las personas, su talento, su capacidad de colaboración».

Más de 400 directivos de la industria y empresas de servicios tecnológicos han analizado así los retos de futuro que se abren en una cita que comenzó el martes en el Centro de Congresos Víctor Villegas. También visitaron las sedes de Estrella de Levante, AMC Global, Almond, Fripozo, Hero, Iberchem, Walki Plasbel, Takasago, Cementos La Cruz, Hefame, Moyca, PC Componentes, Sabic, Bionet, Nawter, El Ciruelo, Ilboc, Azud, Fama e ID David.

«Estamos a tiempo de ser la sede de la nueva industria, con una administración que colabora, genera confianza y no pone trabas, sino puentes», resaltó López Miras. «No hay innovación sin especialización ni futuro industrial sin inversión en conocimiento estratégico», concluyó.

