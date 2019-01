Donde dije digo El traslado de Turismo a Cartagena es la mejor prueba de que el PP echará toda la carne en el asador para recuperar la alcaldía que perdió Barreiro. Y de las vueltas que da la política cuando hay elecciones a la vista López Miras y Noelia Arroyo estuvieron en un acto del Partido Popular sobre turismo. / LV JOAQUÍN GARCÍA CRUZ Domingo, 27 enero 2019, 08:10

Cartagena. 14 de julio de 2016. Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea. El PSOE registra una propuesta de resolución, firmada por Rafael González Tovar, en la que se insta al Gobierno autónomo a «trasladar a Cartagena la sede de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, y abrir un nuevo Centro de Cualificación Turística en Cartagena para potenciar la formación y la especialización en el sector, con el objetivo de ofrecer servicios de más calidad. Máxime teniendo en cuenta que el 70% de la oferta turística de playa se concentra en esta comarca».

Resultado de la votación: 13 votos a favor del PSOE, 26 votos en contra de PP y Ciudadanos, y 4 abstenciones de Podemos. (Faltaron dos diputados de Podemos).

Madrid. 24 de enero de 2019. Feria Internacional de Turismo (Fitur). El presidente de la Comunidad Autónoma y del PP, Fernando López Miras, anuncia que la Consejería de Turismo se trasladará a Cartagena «de la mano del PP». Miras podría ordenar la mudanza ya, como exigen los empresarios cartageneros, y ponerla en marcha para que no tuviera vuelta atrás, pero a su anuncio añade una condición que delata su marchamo electoralista: «... si ganamos las próximas elecciones».

A la sorpresa de patrocinar ahora lo que el PP rechazó hace menos de tres años, le sigue inmediatamente otra declaración igual de pintoresca: el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Miguel Sánchez, se apunta para su partido «la idea» del traslado de la consejería a Cartagena, cuando lo cierto es que Ciudadanos también votó en 2016 contra la propuesta socialista.

El PP echará toda la carne en el asador para recuperar la alcaldía de Cartagena, que Pilar Barreiro perdió en 2015 a manos de PSOE y Movimiento Ciudadano (MC), y este compromiso de Miras en Fitur es la mejor prueba. Fue la candidata Noelia Arroyo quien antes de Navidad planteó al presidente llevar a Cartagena la consejería, apoyada en un informe técnico con el que se quería evitar que pareciera una ocurrencia. La celebración también allí, ayer, del primero de los seis foros regionales organizados por el PP para engrasar la campaña de mayo va en la misma línea. Sería conveniente que el presidente precisara cuanto antes los detalles de su anuncio, pues la Consejería de Turismo incluye en su organigrama el área de Cultura, al igual que en otra época abarcaba competencias en materia de empleo y desarrollo económico, y no sabemos si en su cabeza está situar en Cartagena únicamente el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que es el núcleo de la consejería (y para el que ya se ha empezado a buscar un emplazamiento en la ciudad portuaria) o, por el contrario, plantea llevarse también el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes y la Dirección General de Bienes Culturales, una opción que sí toparía con resistencias capitalinas. Porque, por legítimo que sea apostar a lo grande en Cartagena, no es lo mismo echar toda la carne en el asador que tirar la casa por la ventana.

En la boca del lobo Primera condena por la paliza ultra a 'La Intocable': salir a ligar o salir a cazar

A las puertas del bar 'La boca del lobo', nombre de evocaciones bohemias que aquella noche quedaron mancilladas por la brutalidad, 'La Intocable' fue atacada sin mediar discusión por una montonera de jóvenes y adolescentes con una salva de palos al grito coral de 'cerda, puta, nazi de mierda'. Solo el odio derivado de sus anacrónicas y mal entendidas ideologías –opuestas– separaba a la víctima de sus agresores, según establece el fallo judicial que acaba de condenar a uno de los asaltantes, entonces de 17 años, a cien horas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de odio. Otros cuatro elementos de la bandada (estos, mayores de edad) afrontan una petición de dos años y medio de cárcel, al endosarles también el fiscal los supuestos de lesiones con la agravante de disfraz y abuso de superioridad. Así es. Solo eso –el odio– separaba a 'La Intocable' de sus atacantes, porque quienes se enzarzan en jaurías como esta de 'La boca del lobo' tienen en común más cosas que diferencias se atribuyen recíprocamente. Les une la condición de ultras –da igual de qué signo sean–, pero también la estética con la que ejecutan sus correrías (cabezas rapadas, embozos, botas militares, chupas tipo bomber, pantalones ajustados) y les une también un sinfín de adjetivaciones a cuál más detestable: cerriles, inconscientes, cretinos, inmaduros, montaraces, deshonrosos, asilvestrados, violentos. Están más cerca entre sí de lo que ellos se piensan, y hasta podrían agruparse en un mismo ejército de sujetos asociales si no fuera porque el odio a sus diferentes les reconcome.

La paliza a 'La Intocable' tuvo una mayor repercusión mediática porque un teléfono móvil grabó el apaleamiento y enseguida sirvió de pasto a las redes sociales, donde muchos animales tomaron posición, algunos jaleando el ataque y otros jurando venganza. Hubo incluso 'quedadas' en la Red para partirse la cara, al estilo de los pandilleros de 'Mad Max', aunque no se tuvo noticia de los estragos que tales enfrentamientos hubieran podido ocasionar, seguramente porque los retadores no pasaron de la bravuconería. Pero aquello no fue un episodio aislado, algo excepcional de lo que podamos o debamos olvidarnos. La estadística de 2017 recoge 23 arrestos e imputaciones en la Región originados por delitos de odio, que a menudo tienen lugar a la vista de todos, en las concurridas zonas de bares, en las fiestas patronales y en los campos de fútbol, sin que la sociedad se rasgue las investiduras al comprobar la violencia con que algunos de sus adolescentes se conducen cuando llega un fin de semana y, en vez de salir a ligar, salen a cazar. O estamos anestesiados, y todo nos da ya igual, o nos hemos enredado en gilipolleces y 'gilipollezas'.