Diez kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Javalí Nuevo El tráfico presenta importantes atascos en la mañana de este miércoles

S. C. Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:57

Un accidente complica la circulación este miércoles en la autovía A-7, a la altura de Javalí Nuevo, en sentido a Murcia. De hecho, la retención que ha provocado este alcance, sin heridos, se extiende entre los kilómetros 580 y 570, coincidiendo con la salida hacia la A-30 en la capital del Segura.

Precisamente en la A-30 en Murcia, el atasco se extiende en sentido Albacete entre los kilómetros 144 y 136. En la misma vía, pero a la altura de Molina de Segura, la retención se encuentrA entre los kilómetros 126 y 129 en sentido Murcia.