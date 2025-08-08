La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Diario de la UCI' en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Arrixaca. CARM

Un 'diario de UCI' en La Arrixaca para humanizar los cuidados intensivos pediátricos

La iniciativa se pone en marcha en La Arrixaca para reducir el impacto emocional que supone un ingreso

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:34

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil de La Arrixaca ha puesto en marcha la iniciativa 'Diario de UCI,' que busca humanizar y ayudar a modular la intensidad emocional que supone la estancia en esta zona hospitalaria. Se trata de un registro voluntario de las experiencias que vive el menor ingresado, sus familiares e incluso los profesionales responsables de su cuidado.

El objetivo es facilitar apoyo psicológico en unos momentos que pueden resultar confusos y estresantes tanto para el menor como para sus familiares. El diario permite la expresión de emociones de todo el núcleo familiar y se concibe como un registro de los momentos importantes para ayudar a reconstruir y comprender la vivencia.

Está dirigido en especial a niños que han permanecido sedados o inconscientes en su estancia en cuidados intensivos, y así llenar el vacío que se puede registrar en su memoria. El diario puede ser útil en la reducción del riesgo del trastorno por estrés postraumático.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  4. 4

    El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  7. 7 El murcianismo rompe su techo: el club alcanza la cifra más alta de abonos de su historia en la tercera categoría
  8. 8

    Acelerón a las obras de la ampliación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos para que abra antes de un año
  9. 9 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  10. 10 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un 'diario de UCI' en La Arrixaca para humanizar los cuidados intensivos pediátricos

Un &#039;diario de UCI&#039; en La Arrixaca para humanizar los cuidados intensivos pediátricos