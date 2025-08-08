Un 'diario de UCI' en La Arrixaca para humanizar los cuidados intensivos pediátricos La iniciativa se pone en marcha en La Arrixaca para reducir el impacto emocional que supone un ingreso

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil de La Arrixaca ha puesto en marcha la iniciativa 'Diario de UCI,' que busca humanizar y ayudar a modular la intensidad emocional que supone la estancia en esta zona hospitalaria. Se trata de un registro voluntario de las experiencias que vive el menor ingresado, sus familiares e incluso los profesionales responsables de su cuidado.

El objetivo es facilitar apoyo psicológico en unos momentos que pueden resultar confusos y estresantes tanto para el menor como para sus familiares. El diario permite la expresión de emociones de todo el núcleo familiar y se concibe como un registro de los momentos importantes para ayudar a reconstruir y comprender la vivencia.

Está dirigido en especial a niños que han permanecido sedados o inconscientes en su estancia en cuidados intensivos, y así llenar el vacío que se puede registrar en su memoria. El diario puede ser útil en la reducción del riesgo del trastorno por estrés postraumático.

